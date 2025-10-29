Yapay zekâ çiplerine yönelik 500 milyar dolarlık dev sipariş alan Nvidia’nın hisseleri, yüzde 5’lik artışla şirketin piyasa değerini 5,13 trilyon dolara taşıdı. Böylece ABD merkezli çip üreticisi, 5 trilyon dolar değere ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

Nvidia, ABD Enerji Bakanlığı için yedi yeni süper bilgisayar inşa edeceğini açıklarken, bu sistemlerin bir kısmının nükleer savunma teknolojilerinde kullanılacağı belirtildi. Oracle iş birliğiyle geliştirilecek en büyük sistem, 100 bin adet yüksek performanslı Nvidia Blackwell yapay zekâ çipiyle donatılacak.

Nokia ve OpenAI Ortaklıkları

Nvidia, geçtiğimiz günlerde Finlandiya merkezli teknoloji devi Nokia ile de stratejik bir iş birliğine imza attı. Nokia, şirkete 1 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdiğini duyururken, iki devin bundan böyle yapay zekâ tabanlı ağ çözümleri ve 6G teknolojileri üzerinde birlikte çalışacağı açıklandı.

Ayrıca Nvidia, OpenAI ile ortak yürüttüğü mega sunucu projesiyle de dikkat çekiyor. Bu proje kapsamında milyonlarca Nvidia GPU barındıracak, en az 10 gigawatt güç kapasitesine sahip yeni yapay zekâ veri merkezleri kurulacak. 100 milyar dolarlık yatırım planlanan iş birliğinin ilk 1 gigawatt’lık sunucusunun, 2026’nın ikinci yarısında Vera Rubin platformunda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Intel ve MediaTek ile Yeni Nesil Ortaklıklar

Nvidia kısa süre önce Intel’le yaptığı 5 milyar dolarlık yatırım anlaşmasıyla da gündeme geldi. İki teknoloji devi, PC ve veri merkezlerine yönelik yeni nesil çipler üretmek için güçlerini birleştiriyor. RTX GPU’ları ile Intel işlemcilerini tek çatı altında buluşturacak x86 tabanlı SoC’ler, özellikle oyuncu dizüstü bilgisayar pazarında devrim yaratacak.

Şirket aynı zamanda MediaTek ile ortak işlemci geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. İlk ürünlerin, 2026’da Las Vegas’ta düzenlenecek CES fuarında tanıtılması bekleniyor.

Trump’tan “Nvidia” Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmede Nvidia’nın Blackwell çiplerini gündeme getirmeyi planladığını söyledi. Bu açıklama, Nvidia’nın Çin pazarına yeniden erişim sağlayabileceği yönünde beklentileri artırdı.

CEO Jensen Huang ise Washington’daki geliştirici konferansında yaptığı konuşmada Trump’ın politikalarını övdü ve yeni ürünlerle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Microsoft da Zirvede

Nvidia’nın tarihi rekoruyla birlikte Microsoft’un hisseleri de yüzde 2 artarak 4,03 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Şirket, OpenAI’ın halka açılmasının önünü açacak yeniden yapılanma planını duyurdu.

Yapay zekâ devriminin merkezindeki Nvidia, 2025 yılında yüzde 50’lik hisse artışıyla dünya ekonomisinde dengeleri değiştirmeye devam ediyor.