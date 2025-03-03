'Rüzgargülü' ve 'Zevcat' filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Kanal D'de ekrana gelen Pastel Film imzalı 'Piyasa' dizisine intihal davası açtığını duyurdu.

Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu'nun 'İmamın Manken Kızı' adlı romanından uyarladığı ve senarist Mert Selek'e sunduğu projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia etti.

Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle 'Piyasa' dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini ifade eden Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Er, 'İmamın Manken Kızı' ile 'Piyasa' dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini söyledi.

Kanal D'de 22 Şubat'ta başlayan 'Piyasa' dizisinin başrolünde Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay gibi isimler yer alıyor.

'PİYASA' DİZİSİNİN KONUSU:

'Piyasa', medya ve magazin dünyasının arka planda dönen entrikalarına, güç mücadelelerine ve karmaşık ilişkilere odaklanıyor.

Dizi, 'Münevver' adındaki ana karakterin, ailesini kurtarabilmek için bir yabancının ellerine teslim olmasıyla başlar. 'Münevver'in hikayesi, küçük bir sahil kasabasından İstanbul'un parıltılı dünyasına uzanan bir yolculukla şekillenir. Ancak bu yolculuk, sadece bir aile dramı değil, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını da beraberinde getirir.