Altın satışlarında yeni dönem başlıyor. Hem vatandaşın hem de kuyumcuların mağduriyetinin sona ermesine yönelik başlatılan bu dönem yatırımcılar tarafından yakından merak ediliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede kamuoyunun 0,25 ve yarım gram altın satışının yeniden başlamasıyla ilgili beklentisini ilettiğini belirterek, altın satışında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

"Size bir manşet daha vereyim bugün." diyen Memiş şu ifadelere yer verdi:

SERT İ F İ KALI D Ö NEM BA Ş LIYOR

"Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak.

HEM YATIRIMCI HEM DE ESNAF KORUNACAK

Üzerinde kaç gram taş var, kaç gram yay var. Hepsi sertifika ile belgelenecek. Sektörde bütün ezberler bozulacak. Tüketici korunacak, kuyumcu esnafı korunacak. Bu tür haberlerle sektör artık muhatap olmayacak."