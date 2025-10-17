Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

TÜFE BEKLENTİLERİ ARTTI

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77'ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,25'ten yüzde 23,26'ya geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 16,78'den yüzde 17,36'ya yükseldi.

DOLAR/TL TAHMİNİ GERİLEDİ

Yıl sonu dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken, bu anket döneminde 43,56 TL'ye geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,96 TL iken, bu anket döneminde 49,75 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39 oldu. Bu da yüzde 40,5 olan politika faizinde 150 baz puan indirime işaret ediyor. Ankette ikinci toplantı için faiz beklentisi yüzde 37,66, üçüncü toplantı için yüzde 36,17 oldu. 12 ay sonrası faiz tahmini yüzde 28,26 olarak belirlendi.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, yüzde 3,3'e yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e çıktı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.