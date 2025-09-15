Yurt içinde tüm gözler bugün saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek olan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın davasına çevrildi. Bugün saat 10.00’da görülecek davanın başladığı saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Bugün görülecek davada, mutlak butlan kararı çıkması halinde mevcut yönetimin yetkisiz sayılmasıyla 38. Olağan Kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetimin yeniden partinin başına geçmesinin yolu açılacak.

19 Mart’ta yaşanan sert dalgalanmaların ardından bugün de borsa, dolar ve altın cephesinde ani hareketlerin görülmesi bekleniyor. Mutlak butlan kararının çıkması halinde Türkiye’nin risk priminde hızlı bir yükseliş yaşanabileceği, kurun baskı altında kalacağı ve faiz oranlarının yukarı dönebileceği öngörülüyor. Bu senaryoda Borsa İstanbul’da sert satışların gündeme gelmesi ihtimali güçleniyor.

Öte yandan davanın ertelenmesi, piyasada ilk etapta olumlu bir hava estirebilir. Ancak siyasi risk algısının devam etmesi, yükselişleri kısa sürede baskılayabilir. Davanın reddedilmesi durumunda ise borsada hızlı ve güçlü bir yükselişin önünün açılacağı değerlendiriliyor.

KRİTİK KARAR ÖNCESİNDE PİYASALARDA SON DURUM

Kritik dava öncesinde dolar/TL 08.13'te 41,35 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Euro/TL 08.13'te 48,56 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftaya 10 bin 372 puandan tamamladı.

Gram altın ise sabah seansında 08.13'te 4 bin 844 lirada bulunuyor.

