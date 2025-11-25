Son günlerde art arda yaşanan gıdadan zehirlenme olayları, hem tüketiciyi tedirgin etti hem de gıda sektöründe büyük bir durgunluğa yol açtı. Dışarıdan yemek siparişine duyulan güven sarsılınca, paket servislerde ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durumdan en ağır etkilenen kesim ise yoğun çalışma temposuyla bilinen kuryeler oldu.

SİPARİŞLER YARIYA DÜŞTÜ

HaberTürk’e konuşan kuryeler, işlerin son haftalarda gözle görülür biçimde gerilediğini anlattı. Özellikle bir dönemin popüler lezzetlerinden kumpir siparişlerinin tamamen durma noktasına geldiğini, tavuk dönerin ise artık eskisi kadar tercih edilmediğini aktardılar.

İNDİRİMLER ÇARE OLMADI

Kurye çalışanları, çevrimiçi uygulamalarda yapılan indirimlere rağmen sipariş sayılarının toparlanmadığını belirtti. “1,5 ay öncesine kadar yoğunluk vardı, şimdi o günleri mumla arıyoruz” diyen kuryeler, siparişlerdeki düşüşün gelirlerine doğrudan yansıdığını söyledi.

KÜÇÜK ESNAFTA BÜYÜK GERİLEME VAR

Kuryelere göre, market alışverişi siparişlerinde bir problem yok hatta talep sürüyor. Ancak yemek siparişlerinde durum tam tersi. Zincir markalar sipariş almaya devam ederken, tantuni, midye, kokoreç, kumpir, tavuk döner ve lahmacun gibi özellikle küçük esnafın yoğun satış yaptığı kategorilerde büyük bir gerileme yaşanıyor.

Bir kurye, “Günde 30 paket atıyorsak şimdi 20–25 pakete düşmüş durumdayız” diyerek gelirlerindeki sert düşüşü anlattı. Kuryelerin ortak görüşü ise net: Yaşanan bu durgunluk onlara aylık 15 bin TL’ye varan gelir kaybı yaşatıyor.