Küresel çapta yaşanan jeoekonomik gerilim para piyasaları üzerinde etkili oldu. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisine yönelik hamleleri altın, dolar ve borsalar üzerinde yüksek volatilite meydana getirdi. 19 Mart'ta yurt içinde yaşanan siyasi gelişmelerden dolayı gram altın 4 bin lira seviyelerine kadar yükselmişti. Daha sonra küresel çapta yaşanan tarife gerilimleri sonucu altın peş peşe tarihi zirvesini yenilerken, borsalarda sert çöküşler yaşandı.

KRİTİK 48 SAAT

Piyasalar şimdide kritik 48 saatlik sürece odaklandı. Yarın ABD tarafında Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell yapacağı konuşmada faiz patikasına yönelik mesajlar verebilir. Powell'ın açıklamalarıyla dolar endeksinde görülebilecek hareketlilik altın tarafında yeni rekorlar görülebilir.

Döviz kurunda da yaşanan gelişmeler dört gözle takip ediliyor. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan 30 dakika içinde 42 lira seviyelerine kadar çıkan dolar/TL kuru hala 38 lira gibi dar bir bantta dalgalanarak işlem görüyor. Öte yandan Merkez Bankası rezervleri dolar/TL kurunu sabit tutabilmek için yaklaşık 43 milyar dolar eridi.

17 Nisan Perşembe günü 14.00'te ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası'nın atacağı adım dolar/TL ve Euro/TL tarafında sert yükselişleri meydana getirebilir.

PİYASANIN MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ NE?

Piyasanın genel beklentisi TCMB'nin değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutması yönünde. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankette, ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ederken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları sayesinde olduğunu ancak enflasyona dair riskler göz önüne alındığında faiz indirimlerinin beklenenden biraz daha sınırlı olabileceği öngörüsünde bulunuyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 olarak gerçekleşti.

YABANCI KURUMLAR MERKEZ BANKASI'NDAN NE BEKLİYOR?

Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin 17 Nisan’daki toplantısında ya da daha öncesinde politika faizi olan bir haftalık repo faizini 350 baz puan artırmasını bekliyor.

Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Merkez Bankası’nın Nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

MART'TA NE YAPMIŞTI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, martta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.

PİYASADA SON DURUM

Küresel piyasalardaki gerilimin etkisiyle altında sert yükselişler devam ediyor. Dünü 3 bin 246 dolar ile 3 bin 196 dolar aralığında geçiren altının onsu günü 3 bin 210 dolardan tamamladı. Bugün sabah seansında 09.08'de 3 bin 226 dolar seviyesinde yükselişine devam ediyor.

Gram altın ise ons altındaki yükseliş ve dolar/TL'de sakin seyrin etkisiyle 3 bin 944 lirada bulunuyor.

Dolar/TL kuru sabah seansında aynı saat diliminde 38,02 seviyesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.