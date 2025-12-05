Türkiye genelinde son aylarda bozuk para adeta gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Fırınlardan pastanelere, dolmuş ve minibüs şoförlerinden bakkal ve büfelere kadar pek çok esnaf, müşterilerinden bozuk para talep etmeye başladı. Kasadaki ufaklık paranın hızla tükenmesi nedeniyle bazı işletmeler, “bozuk parayla ödeme yapanlara indirim” gibi küçük kampanyalar düzenleyerek müşterileri bozuk para getirmeye teşvik ediyor. Özellikle ulaşım ve gıda sektöründe çalışan esnaf, günlük işlemlerde bozuk para sirkülasyonunun önemine dikkat çekerken, sosyal medyada da benzer şikayetler artmış durumda. Peki gerçekten piyasada bir bozuk para sıkıntısı mı var?

2009 yılında Yeni Türk Lirası (YTL) uygulamasının kaldırılmasıyla madeni para basımı tamamen TL birimine geçmişti. O tarihten bu yana toplam 13 milyar 588 milyon 944 bin 976 liralık madeni para tedavüle sunuldu ve büyük bölümü hala piyasada dolaşımda bulunuyor.

MEVCUT ARZ YETERLİ, BASIM DURAKLAMASI NORMAL

Uzmanlara göre Darphane’nin son dönemde madeni para basımında geçici bir duraksamaya gitmesinin nedeni, piyasadaki mevcut arzın yeterli seviyeye ulaşmış olması. Emisyon oranlarının yüksek seyretmesi, yeni madeni para basımına duyulan ihtiyacı azaltırken Darphane’nin de üretimi kısa süreli olarak durdurduğu belirtildi.

Ekonomistler, bu durumun teknik ve geçici bir planlama süreci olduğuna dikkat çekerek panik yaratacak bir tablo bulunmadığını ifade etti.

UZMANLARA GÖRE BOZUK PARA SIKINTISI BEKLENMİYOR

Darphane’nin yaklaşık iki aylık üretim molasına rağmen uzmanlara göre kısa vadede bir bozuk para sıkıntısı beklenmiyor. Halihazırda tedavülde olan milyarlarca liralık madeni para, perakende işlemlerdeki ihtiyacı karşılamaya devam ediyor.