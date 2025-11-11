ABD doları, küresel rezerv para birimi hakkında endişe oluşturan "ABD'yi sat" söylemlerine meydan okuyarak dünyanın en cazip varlıklarından biri olma konumunu yeniden kazanıyor.

Bloomberg hesaplamalarına göre, Japon yeni veya İsviçre frangı gibi düşük getirili para birimlerinden borçlanıp parayı dolara yatırma stratejisi, bu varlıkların oynaklığı hesaba katıldığında Avrupa hisse senetleri ve Çin devlet tahvilleri gibi piyasalardaki zımni getirileri geçecek gibi görünüyor.

Bu durum, Başkan Donald Trump'ın küresel ekonomik düzeni sarmasına rağmen doların küresel portföylerdeki kritik konumunu koruyacağını gösteriyor.

Bloomberg'in dolar endeksi bu yıl yüzde 7'ye yakın düşüş yaşayarak sekiz yılın en kötü performansını sergiledi fakat kısmen carry trade sebebiyle eylül ayındaki düşük seviyeden yüzde 3 civarında toparlandı.

" DOLAR YEN İ DEN EN G ÜÇ L Ü OLACAK"

Hong Kong'daki JPMorgan Private Bank stratejisti Yuxuan Tang, "Dolar yine en yüksek carry para birimlerinden biri olacak. Yönelimsel veya carry açısından bakıldığında, dolar yine güçlü olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Doların yeniden çekiciliğinin küresel piyasalar üzerindeki etkileri küçümsenemez. Carry işlemleri büyük sermaye akışları yaratarak varlık değerlerini yeniden şekillendirebiliyor ve New York'tan Singapur'a kadar piyasa hissiyatına etki ediyor.

Doların çekiciliğine kısmen uzun süreli hükümet kapanmasının günde 9,6 trilyon dolarlık küresel döviz piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını azaltması sonucu doların oynaklığındaki keskin düşüş yardımcı oldu. Bu durum, yabancı yatırımcıların döviz riskinden korunmadan dolar varlıklarına yüklenmesindeki riski azaltıyor.