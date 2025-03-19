İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve beraberinde 100’den fazla kişinin gözaltı haberleriyle güne başlarken, piyasalarda da gündemin hareketliliğiyle dalgalanma yaşandı.

Borsa İstanbul güne devre keserek başlarken, TL’de büyük değer kayıpları görüldü. Dolar/TL kuru, 42, Euro/TL 45 lirayı ve gram altın 4 bin lirayı aşarak rekor tazeledi. Sert yükselişlerin ardından yeniden bir miktar çözülmeler yaşayan para piyasaları gün içi gelişmelere odaklandı.

Peki bu hareketliliği piyasalar nasıl değerlendirdi?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ilk dalgalanmaları “Müdahale geldi” olarak yorumlarken, sonrasında “39 civarında yeni savunma hattı kurulmuş gibi görünüyor” olarak yorumladı.

Stratejist Timothy Ash, “Lira büyük bir baskı altında-Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine büyük darbe” paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ekonomi politikalarının çöktüğüne dikkat çekerek “Mehmet Şimşek’in yavaş döviz hareketlerine dayalı “dezenflasyon” programı bugün itibarıyla çökmüştür!” açıklamasında bulundu.

Ekonomist İris Cibre, programın asıl acısını çekenin vatandaş olduğunu belirterek "Seçimden beri uygulanan tüm ekonomi politikası çöpe gitti. Nedir o? "Yabancı ve yerli yatırımcıya güven vereceğiz, stabil kur, yüksek faizle enflasyonu dizginleyeceğiz ve gerisi" TL tekrar volatiliteye geri döndü. Bugün Merkez kuru 36 kapatsa nafile. Bugün Yerli talebi olduğu da açık. Yazık oldu, programın asıl acısını çeken vatandaş ve kobilere" açıklamasında bulundu.