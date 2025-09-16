Ankara’da görülen CHP kurultay iptali davası, CHP’nin geleceği kadar piyasaların yönünü de etkileyecek kritik bir dönemeç olarak öne çıktı. Dava saat 10.00’da başladı ve mahkeme ‘tedbirsiz’ karar vererek duruşmayı 24 Ekim saat 10.00’a erteledi. Mahkemenin tedbirsiz erteleme kararı, CHP’ye kayyum atanmayacağı beklentisini güçlendirerek piyasalarda adalete duyulan güveni pekiştirdi.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi dakikalar içinde yükseliş kaydederken, TL’nin döviz karşısındaki değeri sınırlı da olsa toparlandı. Dolar 41.37 liralık rekorundan döndü ve günü 41.29 liradan tamamladı. Faiz cephesinde ise Eurobond ve Varlık Fonu tahvilleri prim kazandı; yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi arttı. 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 2 düşüşle yüzde 39’lu seviyelere geri döndü. BIST 100 yüzde 6.06 yükselişle 11 Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek günlük artışını kaydederek 11 bin seviyesinden günü tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 6.06, holding endeksi yüzde 6.49 değer kazandı.

‘ŞOK RİSKİ AZALDI’

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 253 puana gerileyerek 4 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından döviz mevduatlarında gözlenen 5.5 milyar dolarlık artışın ise kısmen geri verilmeye başlandığı gözlendi. 24 Ekim tarihi piyasalar için nispeten uzak olsa da 21 Eylül’de yapılması planlanan CHP kurultayının önü açıldığı için piyasalarda ‘şok riski’ azalmış oldu. Üst düzey bir bankacılık uzmanı, kurultayın ardından piyasanın Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde en az 250 baz puanlık indirim politikası öngörüsüyle yeniden alım pozisyonuna geçtiğini gözlemlediğini belirtti.

Sözcü’ye konuşan üst düzey bankacı, “Siyasi risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değil, haber akışıyla piyasa algısı yeniden değişebilir. Ancak bir süreliğine, ekonomik gerekçelerle hareket eden bir piyasa görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye CDS’i 6 ayın en düşük seviyesine indi

Karar sonrası, TL varlıklardaki pozitif etki risk priminde de görüldü. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 253.4 baz puan ile 4 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. AK Yatırım Stratejisti Halil Barışkan “Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 253.4 ile 4 Mart’tan bu yana en düşük seviyede” ifadelerini kulanırken, Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek sosyal medya mesajında, “Ülke risk primi mart başlangıcına döndü. Piyasa mesajı çok ama çok net: Lütfen işimi- ze bakalım” diye konuştu.

‘Siyasi riskler ortadan kalkmış değil’

Yabancı yatırım kuruluşlarının stratejistleri ise mahkemenin kritik karar öncesinde ek süre talebini ‘rahatlama’ sinyali olarak görse de siyasi risklerin ortadan kalkmadığını vurguladı. InTouch Capital Markets’ten Piotr Matys, “Bazıları, bu kadar kritik bir karar vermeden önce ek süre talep etmenin olumlu olduğunu, çünkü bunun mahkemenin bazı şüpheleri olduğuna işaret edebileceğini ileri sürebilir. Türk varlıkları bundan fayda sağlarken, siyasi risk ortadan kalkmış değil” derken; MUFG Bank Hazine Direktörü Onur İlgen, “Geçici olabilir ancak en azından birkaç haftalık rahatlama sağlayacak gibi görünüyor” yorumunu yaptı.