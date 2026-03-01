ABD’nin İran’a yönelik İsrail’le koordineli saldırısı küresel piyasalarda sert ‘riskten kaçış’ dalgası yarattı. Enerji krizine dair beklentiler de güçlenirken, petrol fiyatlarında yeni sıçrama senaryoları konuşuluyor. Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network analisti Osama Rizvi, çatışmanın büyümesi halinde petrolde yaklaşık yüzde 10 artış beklerken, Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda ise fiyatların 150 dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik endişeler, Brent petrolün varil fiyatının son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 artarak 73.87 dolara yükselmesine yol açmıştı. Petrol şoku özellikle Türkiye’yi zora sokabilir. Enerjide yüzde 90’dan fazla dışa bağımlı olan Türkiye’de petrol fiyatlarındaki artış cari açığı ve enflasyon baskısını artırabilir. Türkiye’nin enerji ithalatı 65-70 milyar dolar bandında seyrederken, 2022’de Brent 101 dolar ortalamadayken fatura 96.6 milyar dolara çıkmıştı. Yeni şok cari açığı büyütebilir, döviz talebini artırarak kurlar ve enflasyon üzerinde baskı yaratabilir. Bu durum ekonomi programını zora sokarken Merkez Bankası’nın rezerv satışlarını hızlandırma riskini de beraberinde getirebilir.

İLK TEPKİ KRİPTODAN

Hafta sonu kapalı olan piyasalar yerine ilk fiyatlama kriptolarda görüldü. Bitcoin yüzde 3.9 düşüşle 63.038 dolara geriledi. Analistler, baskının sürmesi halinde 60 bin dolar altının test edilebileceğini söylüyor. Altın cephesinde ise işlemler Asya açılışıyla netleşecek. Şubatı 5.280 dolardan kapatan ons altın, yüzde 8.9 yükselişle 7 ay üst üste kazanç sağlamıştı.