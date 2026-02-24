Altın ve para piyasalarında yaşanan belirsizlik, yatırımcının varlıklarını emtialara kaydırmasına neden oluyor.



Cuma akşamı ABD Yüksek Mahkemesi'nin küresel çapta uygulanan tarifeleri iptal etmesiyle birlikte başlayan hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere uygulanan yüzde 10'luk vergiyi yüzde 15'e çıkarmasıyla tavan yaptı.

Dünya küresel ticaret dengesini bozan bu adımlar yatırımcıları kripto paralar ve borsalar başta olmak üzere riskli yatırımlardan uzaklaştırırken, güvenli liman altında yeni bir yükseliş rallisi başladı.



ALTIN TÜM KAYBETTİKLERİNİ GERİ TOPLUYOR



Ocak ayında tarihi yükseliş serisi yakalayan ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın ve gümüş fiyatları, şubat ayının ilk günlerinde çok sert düşüşler yaşamıştı.

Ayın geri kalanında emtialarda kısmen bir toparlanma görülürken, gümrük savaşıyla birlikte kızışan piyasalar altın ve gümüş fiyatlarında doping etkisi yarattı. Dün gece itibarıyla ons altın fiyatı uzun zaman sonra yeniden 5 bin 200 doların üzerine çıkarken, bu yükseliş gram altında 7 bin 300 liranın görülmesine neden oldu.



Şubat ayında bir haftada yüzde 40 değer kaybederek yatırımcısında büyük bir paniğe neden olan gümüş fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Gümüş fiyatları ons başına 87 doların üzerine çıkarak sadece dün yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.