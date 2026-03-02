Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin gölgesinde dalgalanma sürerken, gümüş fiyatlarında sert satışlar dikkat çekti. Haftaya yükselişle başlayan gümüş, ABD borsalarının açılışıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi. Spot piyasada fiyatlar yüzde 7 düşüşle 86,45 dolar/ons seviyesine geriledi. GÜMÜŞTE SON DURUM Dün gece seansında 96.45 dolara kadar yükselen gümüş fiyatları bugün akşam seansonda kazançlarını silerek kar satışı gerçekleştirdi. ABD borsalarının açılışıyla beraber hız kazanan düşüşler yatırımcıları tedirgin etti. Ons gümüş 86.45 dolara gerileyerek yüzde 7’den fazla değer kaybetti. Ons gümüş akşam seansında 20.20’de 87.21 dolarda hareketleniyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dünya gündemine otururken, taraflar arasında karşılıklı olarak süren saldırılar piyasalarda belirsizlik ve risk algısını artırdı. Jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman arayışı kısa süreli alımları beraberinde getirdi. Dün gece seansında haftaya yükselişle başlayan gümüş fiyatları, artan jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü hareket etmişti. Ancak bugün ABD borsalarının açılmasıyla birlikte satış baskısı hız kazandı. Özellikle küresel risk iştahındaki dalgalanma ve yatırımcıların pozisyon kapatma eğilimi, fiyatlarda sert geri çekilmeye neden oldu. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

