Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle piyasalarda sert hareketlenmeler yaşanıyor. Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor.

Ekonomist Prof. Dr. Zeynep Ökten, piyasaların yarın beklediği faiz indirimi kararına ilişkin açıklamada bulundu. Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının piyasalarda yüzde 92 oranında fiyatlandığını söyleyen Ökten, bu durumun euro-dolar paritesinde ciddi hareketliliklere yol açtığını ifade etti. Euro'nun Türk Lirası karşısında yükselirken, faiz indirimi beklentisiyle beraber doların euro karşısında değer kaybetmesi sonucu Türkiye'de de dolarda hafif bir düşüş beklendiğini söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ VE DÖVİZ ETKİSİ

Prof. Dr. Ökten, Fed'in yarın faiz indirmesi halinde bu sürecin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Yıl sonuna kadar iki toplantı daha olduğunu ifade eden Ökten, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar ve soru-cevap bölümünden çıkacak alt metinlerin piyasalar için belirleyici olacağını belirtti.

Ökten, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin sonuna geldiğini ve dezenflasyon sürecini bitirdiklerini açıkladıktan sonra Amerika'da faiz indirimlerinin süreklilik kazanması durumunda doların euro karşısında değer kaybetmeye devam edeceğini ve buna bağlı olarak Türkiye'de de euronun daha fazla yükselebileceğini söyledi.

ALTINDA YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Prof. Dr. Zeynep Ökten altının, her zaman güvenilir bir yatırım aracı olarak değer kazanmaya devam ettiğini belirtti. Ökten, düşük faiz ortamında yatırımcıların elindeki parayı altına yönlendirebileceğini dile getirdi. Bu durumun küresel anlamda ons fiyatında altının yukarı yönlü hareketlenmesine neden olacağını, Türkiye'de de gram altının buna bağlı olarak yükseliş yaşayacağını söyledi.

YURTİÇİ VE KÜRESEL UNSURLAR

Prof. Dr. Ökten, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine devam edeceği yönünde genel bir beklenti olduğunu söyledi. Aynı zamanda tasarruflar üzerindeki yaklaşık yüzde 17'lik stopajın, faizden elde edilen getiriyi tatmin etmeyebileceğini ve bu yüzden tasarruf sahiplerinin daha çok altına yönelebileceğini sözlerine ekledi.

Küresel anlamda ise merkez bankalarının rezervlerinde altın miktarını çoğalttığını söyleyen Ökten, bu unsurların da altının yükselişine destek vereceğini ve 2026'nın ikinci çeyreğine kadar bu sürecin sürebileceğini tahmin ettiğini kaydetti.