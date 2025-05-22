Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle para piyasalarında sert hareketlenmeler görülüyor. Ticaret savaşlarındaki pozitif gelişmeler ve Merkez Bankaları'nın faiz indirim süreçleri piyasaları doğrudan etkiliyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 285 dolar ile 3 bin 326 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 315 dolardan tamamladı. Haftanın 4 işlem gününde ise sabah seansında 08.12'de 3 bin 337 dolar da bulunuyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın ise dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü sayı ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 4 bin 97 lira ile 4 bin 152 lira aralığında geçiren gram altın, günü 4 bin 128 liradan tamamladı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 4 bin164 lira da bulunuyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kurlarında da yeni günde hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 38,75 lira ile 38,88 lira aralığında geçiren dolar TL kuru günü 38 79 seviyesinden tamamladı. Yeni günde ise 38,82 lira seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL tarafında da yukarı yönlü her hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 43,94 lira ile 44,18 lira aralığında geçiren Euro/TL günü 43,98 seviyesinden tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 44,13 lira seviyesinde yükselişini sürdürüyor.

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