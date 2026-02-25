ABD - İran arasındaki tansiyonun yükselmesiyle tetiklenen jeopolitik belirsizlik, altın piyasasında yeni bir ivmeye neden oldu. Fransız yatırım bankası Natixis, ABD-İran çatışmasının tırmanması halinde altının rekor kıracağını açıkladı.

Kitco'da yer alan habere göre ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden artmasının yol açtığı jeopolitik belirsizlik, altın piyasası üzerinde etkili oluyor.

YÜKSELİŞ HIZLANACAK

Fransız yatırım bankası Natixis'in değerli metaller analisti Bernard Dahdah, Cuma günü yayınlanan son değerli metaller raporunda, önceki çatışmaları inceledikten sonra, ABD hükümeti ile İran arasındaki gerilim tırmanırsa, güvenli liman talebinin yeniden artmasıyla altın fiyatlarının yüzde 15 oranında yükselebileceğini söyledi.

Dahdah, "Fiyat artışının büyük kısmı ilk birkaç hafta içinde gerçekleşecektir. Bundan sonra, piyasa etkilerini görmeye ve uyum sağlamaya başladıkça fiyatların düşmeye başlayacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTINDA REKOR TAHMİN

"Fiyatların yatay seyrettiğini göz önünde bulundurarak, bunun bir saldırının başlamasını takip eden iki hafta içinde ons başına 5500-5800 dolar anlamına gelebileceğini tahmin ediyoruz" diyerek öngörülerini açıkladı.

Jeopolitik belirsizlik ortamında altının yükselme potansiyeli olsa da, Dahdah güvenli liman talebinin son derece değişken olabileceği ve nadiren sürdürülebilir kazançlara yol açtığı konusunda da uyardı.

Fransız bankası, ABD - İran krizinin bir ay süreceğini bekliyor..

Diğer yandan ons altın 5600 dolar ile ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ardından ise sert düşüşle 4.800 dolara kadar geri çekilmişti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.