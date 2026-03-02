ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarının etkisi yeni günde de devam ederken, piyasalar haftaya hareketli başladı. Sözcü TV'ye katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, savaşın piyasaya etkilerini değerlendirdi. İşte Yıldırımtürk'ün açıklamaları:

"Hürmüz önemli bir geçiş noktası, oradan geçen gemilere saldırıların olduğu söyleniyor. Petrol ithal eden bir ülke olduğumuz için, petroldeki 10 dolarlık yükselme bizim enflasyonumuza yüzde 1'lik bir yükselme olarak yansıyor. Fiyatın bundan sonraki seyri öneli. Bugün 77 dolar civarında işlem görüyor. Çatışmalar devam ederse 80 dolara yükselebilir. Trump'ın ifadelerine bakarsak savaş biraz uzayabilir.

PETROL 100 DOLARI GÖREBİLİR

Geçen haftaya göre 10 dolarlık bir yükseliş oldu. Eğer uzun sürerse 80-90 dolar belki de 100 doları görebilir. Eğer daha da uzun olursa, başka kaynaklardan temin etme imkanı olabilir ama o olasılık zayıf görünüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırısının Venezuela yönetimini getirme ortam oluşturma gibi görüşler var. Bu olursa 4 haftalık süreçte olur gibi petrol 100 doları görebilir. Ayrıca doğalgaz da etkilenir. Bize doğalgazda etki edebilir.

YURT İÇİ ENFLASYONUNA YANSIMASI

Biz petrol yükselişinin enflasyona yansımasını mart ayı enflasyonunda görebilir. Ortalama yüzde 1'lik bir artış mart - nisana enflasyonunda yansır. Şubat ayının yüzde 3'lük bir oran gelebilir. Zaten ramazan etkisinden dolayı şubat ayında yüksek geleceği ekonomi yönetimi tarafından söylenmişti.

ALTIN VE GÜMÜŞ BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor. Çünkü Rusya'ya savaş harcamaları için destek olur ayrıca İran içinde kazanç olmuş olur. O yüzden fiyatların bir miktar sınırlı kalmasına neden olur. Merkez Bankası'nın aktif davranışı doğru adım oldu. Geçen sene mart ayındaki davranışı eleştirelere neden olmuştu. Ama şimdi ki davranışı yerinde oldu.

Cumartesi günü dikkatimi çeken serbest piyasadaki fiyat hareketiydi. Sabah saatlerinde saldırının duyulmasıyla 7 bin 600 liradan gram altın fiyatları başladı, 8 bin 100 liraya yükseldi.

Ons altın ise bugün 5 bin 340 dolar civarında hareketleniyor.

Bir taraftan enflasyon bir taraftan tedirginlik, vatandaşın altına yönelimi devam edecektir. geçen hafta bir miktar gerilemişti. Konut alımı ya da borç ödeme amaçlı bir hareketti bu. Yatınki enflasyonun etkisiyle altına yönelecek.

Olası gerileme 5 bin 250 dolar ve 5 bin 100 dolar civarında olabilir ama bu zayıf bir ihtimal.

Alternatif yatırım aracı olarak görülüyor ama endüstriyel metal aracı. Fakat endüstriyel metalde böyle bir yükseklik olursa sanayici alternatif bir yatırım aracı bulmak zorunda kalabilir. Yükselen gümüş fiyatları sonrası bakır macunu kullanabileceği söylentileri oluştu. Gümüşü fiziki olarak değil, yatırım kurumlarından bankaların yatırım bölümünden alınıp satılmasından kanaatindeyim. Gümüş fiyatının daha önce gördüğümüz 119 dolar seviyesine yükselmesi yine altının 5 bin 600 doları görmesi gerekebilir. Şu an için ons gümüşün 95- 100 dolar seviyeleri görülebilir. Gümüşün iç piyasalarda alım satımında makas farkının olduğu görülüyor. Gümüş alınca çok alıyoruz ama alım satı farkının çok olduğunu görüyoruz."