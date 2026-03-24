Asya ve Avrupa borsaları haftaya yeni bir satış dalgasıyla başlarken, Trump’ın mesajından sonra Orta Doğu’daki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle New York borsası haftanın ilk risk iştahının önemli bir göstergesi olan Nasdaq endeksi açılışta yüzde 1.61 yükselişle 21.995 puana çıktı.

Borsa İstanbul gün içinde yüzde 3’e yaklaşan kayıplardan dönerek artıya geçti. BIST 100 günü yüzde 0.92 yükselişle 13.168 puandan kapattı. Trump’ın açıklamları altın ve gümüşteki sert düşüşü tersine çevirdi. Günün ilk saatlerinde yüzde 9’a yaklaşan kayıpla 4 bin 99 dolar seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı 450 doların üzerinde yükseldi ve 4.500 doların kıyısına kadar geldi. ABD’de piyasaların açılmasıyla yeniden 4.400 doların altına geri çekildi.

OYNAKLIK SERTLEŞİYOR

Yüzde 10’u aşkın günlük düşüşle 61 dolara kadar gerileyen gümüş de benzer şekilde kayıplarını silerek 71 doları test etti. Öte yandan İran tarafı, Fars Haber Ajansı üzerinden yaptığı açıklamada ABD ile doğrudan temas kurulmadığını öne sürdü. Bu çelişkili mesajlar, piyasadaki oynaklığın sürebileceğine işaret ediyor.