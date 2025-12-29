ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler yıl boyunca piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Yıl genelinde Fed'in para politikasına yönelik güvercin beklentilerin güç kazanması ise küresel piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta veri akışı sakin olacak.

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.

Bu hafta Fed'in son toplantısına yönelik toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, tutanaklardan gelecek mesajların Bankanın bundan sonraki politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Yılbaşı tatili öncesinde piyasalarda işlem hacimlerinin düşük olması beklenirken, Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl devam edeceğine yönelik beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Son haftalardaki daha düşük enflasyon verileri, merkez bankasının 2026'da politika gevşetmeye başlayabileceği yönündeki tahminleri güçlendirerek riskli varlıklar için olumlu bir etki oluşturdu. Öte yandan jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışı da piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde barış görüşmeleri için bir araya geldi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de barış planının tüm yönlerinin ele alındığını söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14'te dolar endeksi de yatay seyirle 98 seviyesinde seyrediyor.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimine gitme olasılığı doları baskı altında tutarken, güvercin bir politika izleyen ve faizleri düşürmeye istekli yeni bir Fed Başkanı ihtimali de dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasına neden oluyor.

Altının onsu kar satışlarının etkisiyle önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 515 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı Çin'in gelecek yıl petrol talebinin artacağı beklentisiyle yüzde 0,7 artışla 60,8 dolarda seyrediyor.

Gümüşün onsu da bugün 84 dolarla rekor tazeledi. Merkez Bankalarından gelen talep, borsa yatırım fonlarına girişler ve Fed'in faiz indirimleri bu yıl kıymetli metalleri destekledi.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezlerinden ve elektronik ürün üretiminden gelen endüstriyel taleple azalan stoklar gümüş fiyatlarındaki sert yükselişte etkili oluyor.

Geçen hafta, ABD'nin petrol tankerlerini ablukaya aldığı Venezuela'daki gerilimler ve ABD'nin Nijerya'da DEAŞ'a yönelik hava saldırısı değerli metallerin güvenli liman özelliğini öne çıkardı ve bu ürünlere talebin devam etmesini sağladı.

NEW YORK BORSASI YATAY SEYREDİYOR

ABD'de geçen haftaki Noel tatili nedeniyle cuma günü piyasalarda işlem hacmi düşük seviyelerde seyrederken, New York borsasında yatay bir seyir izlendi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, çip girişimi Groq ile çıkarım (inference) teknolojisine yönelik lisans anlaşması yaptığının açıklanması sonrası yüzde 1 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi, yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japonya borsası negatif ayrıştı.

Hafta sonu açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de sanayi şirketlerinin karları, kasım ayında yıllık yüzde 13,1 azaldı. ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, yıl boyunca şirketlerin performansını olumsuz etkiledi. Açıklanan veri zayıflayan iç talebin şirket karlarını olumsuz etkilediğini gösterdi.

Çin hükümetinin mali genişleme yapabileceğine dair mesajlar vermesi bugün Çin borsasını destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Öte yandan Çin'in Tayvan çevresinde tatbikat başlattığına dair haberler bölgedeki savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin yükselmesine neden oldu.

Diğer taraftan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) aralık ayına ilişkin toplantı tutanaklarına göre bazı üyeler reel faiz oranlarının düşük seviyelerde olduğunu ve bundan sonra da faiz artırımları olabileceğini belirtti.

Analistler, ülkede geçen hafta Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin altında geldiğini belirterek, enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi durumunda Bankanın faiz artırımlarını savunmasının zorlaşabileceğini kaydetti.

Güney Kore borsası da teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

TCMB 2026 TAKVİMİNİ YAYIMLADI

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 düşüşle 11.294,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyrederek 12.319,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,9013'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9290'dan işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2026 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Para Politikası Kurulu, gelecek yıl 8 toplantı yapacak, para politikası kararı ve kısa gerekçesi, Türkçe ve İngilizce olarak, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB'nin internet sayfasında yayımlanacak.

PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi