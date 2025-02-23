Küresel piyasalar ABD Başkanı Turmp'ın tarifeleri, Avrupa Merkez Bankası zazarı ve Fed'in tutanaklarını takip etti.

Yurt içinde TÜSİAD'ın YİK toplantısındaki konuşmaların ardından YİK ve TÜSİAD başkanlarına açılan soruşturmalar, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'en gelişen ülkelere dair öngörüleri izlendi.

TÜSİAD VE YİK'E SORUŞTURMA

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelerden dolayı başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

AMB'DEN TARİHİ ZARAR

Banka borçlanma maliyetlerinin düşük olduğu ortamda ihraç edilen tahvillerden sağlanan gelirlerin faiz giderlerinin altında kalmasından dolayı 2024'te 7,9 milyar euroluk rekor zarar etti.

S&P'DEN FAİZ VE DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

S&P Gelişen Piyasalar Başekonomisti Elijah Oliveros-Rosen ABD faiz patikasına dair beklentilerdeki revizyonlar sonrasında dikkat çeken gelişen piyasalara dair faiz ve kur tahminlerini de revize etti. Daha önce 2025 sonu için faizi yüzde 35 seviyesinde tahmin eden kuruluş bu tahminini yüzde 32,50 seviyesine çekti. Kuruluşun 2026 için yıl sonu tahmini yüzde 20 olurken, 2027 için ise yüzde 15 oldu. Kuruluş dolar/TL tahminlerinde ise revizyona gitmedi. Buna göre 2025 yıl sonu için dolar/TL tahmini 42 oldu. 2026 için beklenti 47 olurken, 2027’de de dolar/TL’nin 52’ye çıkacağı öngörülddü.

TUTANAKLARDA BEKLENTİ SİNYALİ VERİLDİ

Fed'in 28-29 Ocak toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Fed yetkilileri ekonomik politikalara dair belirsizlikler ve inatçı enflasyon sebebiyle faizleri değiştirmemeye hazır oldukları sinyali verdi.

RUSYA VE ABD'DEN DAHA FAZLA GÖRÜŞME MESAJI

ABD ve Rusya, son zamanların en detaylı görüşmeleri için Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Ukrayna'ya ek olarak, iş ilişkileri de masaya yatırıldı. 4,5 saat süren görüşmeler sona erdi.

Görüşme sonrası ABD tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafıyla verimli bir görüşme gerçekleştirildiği, Rusya tarafıyla 4 madde üzerinde anlaşıldığı, Avrupa Birliği'nin de sürece bir noktada dahil olacağı aktarıldı.