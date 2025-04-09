Dün 9.477,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,83 düşüşle 9.398,7 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,67 puan ve yüzde 0,71 değer kaybederek 9.409,47 puana indi.
Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.387,81, en yüksek 9.472,96 puanı gördü.
Günün ilk yarısında sanayi endeksi ile teknoloji endeksleri yüzde 0,61, mali endeks yüzde 0,62, hizmetler endeksi de yüzde 0,05 geriledi.
Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.
ALTININ ONSU 3 BİN 45 DOLAR
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,78, bileşik getirisi de yüzde 47,36 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 145,4 düzeyinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38.0070 liradan, avro 41,9790 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,1 yükselişle 3 bin 45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 düşüşle 60 dolardan işlem görüyor.