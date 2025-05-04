Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının sonlanlanması, ABD-Ukrayan ortaklığı ve tarifler sonrası özellikle Çin'in alacağı tavır yakından izlenirken, yurt içinde gözler bozulan enflasyon beklentiler sonrasında ekonomi yönetimi ve TCMB'ye çevrildi. Merkez'den lirayı koruyacak hale geldi.
İşte geçen haftanın öne çıkan başlıkları...
TRUMP FED'İ ELEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin 100. gününü kutlamak için salı günü düzenlenen etkinlikte, ekonomi politikaları ve gümrük vergisi rejimini savunmaya devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini tekrarladı.
ABD UKRAYNA ORTAK ANLAŞMA
ABD Hazine Bakanlığı, ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandığını açıklarken anlaşmanın bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacağı aktarıldı.
ABD-ÇİN MÜZAKERELERİ HIZ KAZNADI
Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini açıklandıktan sonra iki taraf arasında olası anlaşmaları değerlendirdiklerini belirtti.
TL'Yİ DESTEKLEME HAMLESİ
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi desteklemek için yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırdığını açıkladı. Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi. 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olacak şekilde ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e çıkarılırken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3’e yükseltildi.
ABD'DE İSTİHDAM RAKAMLARI TAKİP EDİLDİ
Haftanın son işlem gününde ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. Tarı dışı istihdam 177 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.