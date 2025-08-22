Küresel piyasalarda kritik gün geldi. Dolar, borsa, altın, gümüş ve Bitcoin yatırımcılarının gözü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya çevrildi. Saatler kala ekranlar yeşil ve kırmızı arasında gidip gelirken, yatırımcılar “Faiz indirimi mi, yoksa sıkı duruş mu?” sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN MI YÜKSELECEK DOLAR MI GÜÇLENECEK?

Uzmanlara göre Powell’ın vereceği mesajlar yalnızca ABD için değil, tüm dünya piyasaları için belirleyici olacak. Güvercin tonda bir açıklama altın ve kripto paralarda yükselişi tetikleyebilir. Tersi durumda, yani şahin mesajlar gelirse, doların değer kazanması ve borsalarda satışların artması olası görünüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK SEVİYELERDE

Son dönemde dalgalı seyreden altın fiyatları, Powell’ın konuşmasına göre yeni bir yön bulacak. Gümüş de güvenli liman arayışındaki yatırımcılarla birlikte altınla paralel hareket edebilir.

22 Ağustos 2025 altın fiyatları:

Ons altın: 3.338,15 dolar

(Kapalıçarşı) Gram altın: 4.432 TL

(Kapalıçarşı) Çeyrek altın: 7.230 TL

Gümüş fiyatı: 38,063 dolar

BORSADA YATIRIMCI TEMKİNLİ

Borsa İstanbul ve küresel hisse senetlerinde bekle-gör havası hâkim. Faiz indirimi beklentisi borsalara moral verebilir; ancak aksi senaryoda sert satış dalgası gündeme gelebilir.

DOLAR VE KRİPTODA YÖN ARAYIŞI

Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, kripto varlıklar Powell’den çıkacak mesajlara odaklanmış durumda. Bitcoin’de olası bir yükseliş için Fed’in güvercin tonda mesajlar vermesi gerektiği belirtiliyor. Dolar/TL kuru ise 22 Ağustos'un sabah seansına 41 lira seviyesinden rekorla başladı.

22 Ağustos 2025 döviz kurları:

Dolar: 41,0125 TL

Euro: 47,5866 TL

Kripto piyasasında son durum:

Bitcoin: 113.196 dolar

Ethereum: 4.301 dolar