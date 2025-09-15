Yurt içinde merakla beklenen CHP kurultayının iptaline ilişkin dava 24 Ekim'e ertelendi. Davanın ertelenmesi kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı.

İşte piyasaların tepkisi:

Dolar/TL kuru karar öncesinde 41,38 seviyesinde bulunuyordu. Kararın hemen ardından 41,32'e kadar geriledi.

Euro/TL karardan önce anlık 48,63 seviyesini gördükten sonra şu sıralar 48,52 TL'de hareketleniyor.

BORSA'DA ERTELEME COŞKUSU

Borsa cuma gününü 10 bin 372 puandan tamamladıktan sonra, yeni haftaya kararın ardından 10.357,68 puandan başladı. Davanın ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10.772 puana kadar çıktı. Saat 12.04 itibarıyla ile BIST 100 endeksi 10.813 puanda seyrediyor.

BIST100 endeksinde yükseliş yüzde 4'ten fazla yükselirken, bankacılık endeksinde primli seyir ise gün için yüzde 6'ya yakın değerlendi.

Gram altın ise hem ons altının düşmesinden hem de davanın ertelenmesi kararının ardından düşüşe geçti. Şu sıralar 4.829 liradan satılıyor.