Piyasalar bugün 15.30'da ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarına odaklandı. Merakla beklenen veri öncesinde altın fiyatlarında kısmi yükselişler yaşanıyor. Piyasaların kaderini belirleyecek olan bu veri yatırımcıların radarında yer alıyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda yüzde olarak açıklanması beklenirken, yıllık bazda yüzde olarak açıklanması tahmin diliyor. Temmuz ayında aylık bazda yüzde olurken, yıllık bazda yüzde olmuştu.

ALTIN FİYATLARI SESSİZ BEKLEYİŞTE

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, altın fiyatlarında kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. 9 Eylül Salı günü ons altın 3 bin 674 dolara yükselerek son zamanların rakorunu kırdı. Bugün sabah seansında 08.14'te 3 bin 629 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle kısmi yükselişler yaşanıyor. 9 Eylül Salı günü gram altın resmi rakamlarda 4 bin 877 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Bugün 08.16'da ise 4 bin 818 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arsındaki farklılık devam ediyor. resmi rakamlarda gram altın 4 bin 818 liradayken, Kapalıçarşı'da 4 bin 920 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları:

Çeyrek altın: 8 bin 25 lira

Yarın altın: 16 bin 51 lira

Tam altın: 31 bin 955 lira

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.