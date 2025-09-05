Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkiliyor. Piyasalar bugün açıklanacak ve pandemiden beri ABD’de en zayıf istihdam artışı dönemini uzatması beklenen kritik tarım dışı istihdam raporuna odaklanmış durumda.

Bu, işgücü piyasasının yumuşadığına dair işaretlere eklenecek. Gelecek olan veri ABD endekslerine çok sert satış getirebilir. İstihdam beklentinin çok altında, işsizlik beklentinin çok üstünde gelirse ABD’de resesyon kaygılarıyla endekslerde sert satış ve düzeltme görebiliriz. Bu durumda dolar tarafında etkili olabilir. Dolar tarafında yaşanacak ani hareketlenmeler ise değeli metaller üzerinde sert hareketlilikleri gündeme getirebilir.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bugün 15.30'a odaklandı. Kritik veriler öncesinde sınırlı bir yükseliş seyreden altın fiyatları 3 Eylül Çarşamba günü 3 bin 578 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Bugün sabah seansında 0821'de 3 bin 558 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, gram altında yükselişlerin olduğu görülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü resmi rakamlarda 4 bin 736 liraya yükselen gram altın tüm zamanların rekorunu gördü. Bugün sabah seansında ise 08.21'de 4 bin 717 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 717 liradan satılan gram altın, Kapalıçarşı'da gram altın 4 bin 752 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.