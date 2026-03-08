ABD ve İsrail'in İran ile devam eden çatışması, gelecek hafta da küresel finans piyasalarının ana gündem maddesi olmaya devam edecek.

Savaş yalnızca petrol, doğalgaz ve küresel nakliye fiyatlarında sert hareketlere yol açmakla kalmıyor, normal şartlarda hayati önem taşıyan ekonomi verilerinin gölgede kalmasına da yol açıyor.

Çatışmalar çıkmadan önce derlenen ve haftaya Çarşamba ve Cuma açıklanacak olan ABD enflasyon verileri, bölgedeki artan gerilimden dolayı etkisini yitirme riskiyle karşı karşıya.

Öte yandan Çin'de "İki Oturum" görüşmeleri devam ederken, Kolombiya'da ise Mayıs sonundaki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde başkanlık ön seçimleri ve kongre seçimleri yapılacak.

SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ

Ortadoğu'nun geneline yayılan çatışmalar, muhtemel bir enerji şokunun nelere yol açabileceğini gösterdi. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 20 LCoc1 yükselirken, Avrupa'da işlem gören doğalgaz kontratları TFMBMc1 neredeyse yüzde 60 yükseldi.

Geçen yıl çok rağbet gören gelişmekte olan piyasalardaki hisseler ile gümüş ve teknoloji şirketlerinin hisseleri, yatırımcıların kayıplarını telafi etmek için başka varlıklara yönelmesiyle zirveden düştü.

Geçen yıl yüzde 10 civarında değer kaybeden dolar =USD neredeyse tüm büyük para birimleri karşısında değer kazandı. Altın ise XAU= geçici olarak "güvenli liman" algısını kaybederek hasar kontrol aracına dönüştü.

Çoğu yatırımcı Ortadoğu'daki çatışmaların birkaç hafta içinde sonlanmasını bekliyor. Fakat savaşın nasıl biteceğine dair çok fazla ihtimal var.

SAVAŞ ÖNCESİ FİYATLAR

İşlemciler haftaya ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, Ortadoğu'daki savaş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi planlarına ve ekonominin direncine dair yeni şüphelere yol açtı.

Gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri, petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışı yansıtmayabilir fakat ABD ekonomisinin son durumuna ışık tutabilir.

Reuters'in anketine katılan ekonomistler Çarşamba açıklanacak ABD Şubat tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0.2 artması bekliyor. Ocak ayında bu veri, kira enflasyonunun dizginlenmesi ve benzin fiyatlarının düşmesi sayesinde yüzde 0.2 olarak açıklanmıştı.

Cuma ise Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi açıklanacak.

AVRUPA'DAKİ EKONOMİK GELİŞMELER

Fransa, Ortadoğu'da yaşanan krizi görüşmek üzere gelecek hafta G7 maliye bakanlarını ve merkez bankası başkanlarını toplantıya çağıracak.

İşlemciler büyük merkez bankalarının artan petrol ve doğalgaz fiyatları karşısında faizleri yeniden artırma eğilimine geçeceğine dair endişeyle toplantıyı yakından takip edecek.

Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar faizleri artıracağına artık daha yüksek bir ihtimal veriyor. Daha geçen hafta ECB'nin yeniden faiz indirimi yapacağı beklentisi fiyatlanmaktaydı.

Piyasalardaki bu hızlı yeniden fiyatlamanın bir yansıması olarak, Almanya'nın iki yıllık tahvil getirisi DE2YT=RR son bir yılın en büyük haftalık artışını kaydetmeye hazırlanıyor.

İngiltere'nin devlet tahvilleri GB2YT=RR ise 2024 sonundan bu yana en büyük artışını kaydetmeye hazırlanırken, işlemciler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu ay faiz indirimi yapmasını öngörmüyor.

Öte yandan haftaya Cuma Almanya, İtalya ve İspanya dâhil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkenin kredi notu gözden geçirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ise Perşembe açıklayacağı faiz kararının komşu ülkelerdeki çatışmalar göz önüne alındığında, indirim mi yoksa sabit tutma yönünde mi olacağı takip edilecek.

ÇİN'İN EKONOMİ VERİLERİ VE BÜYÜME HEDEFİ

Gelecek hafta Çin'de açıklanacak veriler Çin ekonomisinin son durumuna ışık tutacak.

Haftaya Pazartesi Şubat ayı enflasyon verileri açıklanacak, ardından Salı günü yılın ilk iki ayına ilişkin dış ticaret verici yayımlanacak.

Bu verilerin, Çin'in en üst düzeydeki yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ile en üst siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık oturumları olan "İki Oturum" kapsamında alınan kararlar için bağlam sunması bekleniyor.

Dün başlayan ve 12 Mart'a kadar sürecek olan toplantıda yüzde 4.5 ila yüzde 5'lik büyüme hedefi açıklanmıştı.