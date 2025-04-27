Küresel piyasalar hareketli bir haftayı geride bırakmaya doğru hazırlanıyor. Yabancı kurumların küresel büyüme değerlendirmesi piyasaları etkilerken, yurt içi tarafta ise Bakan Şimşek'in temasları takip edildi.

S&P'DEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde değerlendirirken, not görünümünü de "durağan" olarak açıkladı.

HANEHALKI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisana dair sektörel enflasyon beklentileri raporunu açıkladı. Piyasa katılımcıları enflasyon beklentisi 1 puan artışla yüzde 25,6 seviyesine yükselirken, hanehalkı beklentisi marta göre değişmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme olduğunu söyledi.

ŞİMŞEK VE IMF BAŞKANI BR ARAYA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Georgieva, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA BANKASI'NDAN DEĞERLENDİRME

Dünya Bankası, ocakaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6, 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini tahmininde bulundu.

IMF'DEN ABD İÇİN RESESYON UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, ABD ekonomisi için bir resesyon öngörmediklerini fakat bu yöndeki olasılığın yükseldiğini söyledi.