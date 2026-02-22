Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve makroekonomik veriler para piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD-İran hattında yükselen tansiyon ve ABD’de mahkemenin Trump’ın tarifelerini iptal etmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Gelişmelere ilişkin uzmanlardan art arda değerlendirmeler gelirken, Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de sözcü.com.tr’ye yaptığı açıklamalarda son tabloyu analiz etti. Yıldırımtürk, Amerika’daki yüksek yargının tarifeleri iptal etmesinin sürpriz olduğunu belirterek, “Özellikle bu Amerika'daki yüksek yargının tarifeleri iptal etmesi tabii ki biraz sürpriz oldu. Belki iptal etmeyebilir deniliyordu ama iptal edildi” ifadelerini kullandı.

Kararın piyasalara olumlu yansıması gerektiğini dile getiren Yıldırımtürk, buna karşın ABD Başkanı Donald Trump’ın olağanüstü durumlarda ithalat ve ihracat vergilerini değiştirme yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak, Trump’ın bu yetkisini kullanarak bütün ülkelere yüzde 10 ithalat vergisi getirildiğini açıkladığını söyledi.

Yıldırımtürk, ithalat vergilerinin farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanabildiğini ve her an değişebildiğini belirterek, “Grönland meselesinde Avrupa ülkelerine ithalat verginizi yükseltebilirim gibi keyfi kararlar alınabiliyordu. Şimdi bu keyfi karar alma yetkisinin oldukça sınırlandığını görüyoruz” dedi.

Tarifeler sayesinde Amerikan ekonomisinde vergilerden kaynaklı bir iyileşme söz konusu olduğunu kaydeden Yıldırımtürk, bu kaynağın azalmasıyla doların zayıf kalmaya devam edebileceğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ VE ALTIN FİYATLARI

Son ekonomik verilerin faiz indirimi için zemin hazırladığını belirten Yıldırımtürk, enflasyon beklentileri nedeniyle indirimin ertelenebileceğinin konuşulduğunu ancak zayıf dolar olasılığının faiz indirimini daha mümkün hale getirdiğini söyledi.

Bu durumun altını desteklediğini vurgulayan Yıldırımtürk, belirsizliklerin bir kısmı ortadan kalksa da yeni belirsizliklerin ortaya çıktığını ve bunun da altın fiyatını yukarı taşıdığını ifade etti.

Cuma kapanışında altının yükselerek 5.104 dolardan kapandığını aktaran Yıldırımtürk, hafta boyunca 5.000 doları geçemeyen ons altının bu seviyeyi aşarak kapandığını belirtti.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER ETKİLİ

İran ile ABD arasındaki gerilimin de fiyatlamalarda etkili olduğunu dile getiren Yıldırımtürk, hafta sonunda ABD’nin İran’a saldırabileceği beklentilerinin piyasalara yansıdığını söyledi.

Hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların altın almayı tercih ettiğini veya satıştan kaçındığını ifade eden Yıldırımtürk, Euro/Dolar paritesinin 1,1784 seviyelerinden kapanmasının da altını desteklediğini belirtti.

Yıldırımtürk, İran ile sıcak bir çatışma beklemediğini ancak gerginlik ve pazarlıkların sürebileceğini kaydetti. Trump’ın İran’a 15 gün süre tanıdığını ifade ettiğini aktaran Yıldırımtürk, ABD-Çin ticaret savaşının da jeopolitik riskleri artırdığını söyledi.

GÜMÜŞTE TEMKİNLİ DURUŞ

Gümüş fiyatlarına da değinen Yıldırımtürk, ons gümüşün 84 dolardan kapandığını, hafta içinde 72-74 dolar seviyelerinin görüldüğünü aktardı.

Çin’de güneş paneli üretiminin fazla olduğuna dair ifadeler bulunduğunu belirten Yıldırımtürk, gümüşün yapay zeka ve elektrikli araçlarda kullanılmasının destekleyici bir unsur olduğunu ancak hareketin spekülatif olabileceğini ve temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta altındaki zayıf seyirde Çin’in yıl tatilinin etkili olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, Asya piyasalarının açılmasıyla yeni yansımaların görülebileceğini kaydetti.

Altının ons fiyatının 4.975 - 5.150 dolar aralığında seyredebileceğini düşündüğünü belirten Yıldırımtürk, ocak ayındaki 5.600 - 5.700 dolar seviyelerinin kısa vadede görülmesini beklemediğini ancak yönün yukarı olduğunu söyledi.

İÇ PİYASADA ALTIN VE DOLAR/TL BEKLENTİSİ

İç piyasada gram altının 7.430 - 7.440 TL seviyelerinden kapandığını ifade eden Yıldırımtürk, önceki hafta 7.300 - 7.330 TL aralığında olduğunu hatırlattı.

Şubat ayı enflasyon beklentisinin yüksek olması ve Ramazan nedeniyle fiyat artışı beklentilerinin vatandaşları altına yönlendirdiğini belirten Yıldırımtürk, satışların sınırlı kaldığını söyledi. Altının güvenli liman özelliğine dikkat çekti.

Dolar/TL’de küçük çaplı yükselişlerin sürebileceğini kaydeden Yıldırımtürk, kontrollü kur rejimi nedeniyle gram altının yılın ilk altı ayında 8.000 - 8.050 TL seviyelerini görebileceğini ifade etti.

Yıl sonuna doğru ons altının 6.000 dolara çıkması halinde gram altının 8.500 hatta 10.000 - 11.000 TL seviyelerini görebileceğini belirten Yıldırımtürk, zaman zaman düzeltmelerin yaşanabileceğini ve bunun fiyat istikrarı açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Yıldırımtürk, piyasadaki iyimserliğin sınırlı kalacağı kanaatinde olduğunu belirterek, temkinli duruşun ve jeopolitik ile ekonomik gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.