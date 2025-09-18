FED faizleri 25 baz puan indirdikten sonra piyasalarda yukarı yönlü sert hareketlilikler görüldükten sonra rüzgar tersine döndü. İşte dolar, euro ve altında son durum...

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından piyasalarda yukarı yönlü sert hareketlilikler görüldü, rekorlar kırıldı. Ancak Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla rekorlar yerini geri çekilmeye bıraktı.

ONS ALTIN REKORDAN GERİ ÇEKİLDİ

Ons altın faiz kararı öncesinde 3 bin 687 dolardan 3 bin 308 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ancak Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ardından 3 bin 659 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle serbest piyasada 4 bin 919 liraya kadar yükselerek kırdığı rekorun ardında geri çekildi. Sabah seansında 4 bin 856 lirada bulunuyor. Kapalıçarşı'da ise 5 bin 34 liraya kadar yükseldikten sonra 5 bin 10 liraya kadar geri çekildi.

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Dolar endeksi ise faiz kararı öncesinde 96,72 puanda hareketleniyordu faiz indiriminin hemen ardından 96,21 puana kadar sert geri çekildi. Sabah seansında ise 97,05 seviyesinde bulunuyor.

EURO/DOLAR'DA SERT YÜKSELİŞ

Euro/Dolar paritesi ise karar öncesinde 1.18 seviyesi civarında bulunuyordu faiz indiriminin ardından Euro Dolar paritesi 1.19 seviyesine yükselerek rekor kırmıştı. Sabah seansında ise 1,18 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL REKOR KIRDI

Euro/TL dün gün içinde Fed'in faiz kararını açıklamasından önce 49 liraya yükselerek rekor kırmıştı. Fed'in faiz indiriminin ardında 49,19 lira ile tüm zamanların zirvesine gördü. Sabah seansında ise 48,87 lira seviyesinde bulunuyor.

POWELL'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Powell, 25 baz puanın üzerinde bir faiz indiriminin hangi koşullar altında gerekeceğine yönelik soru üzerine, "Bugün 50 baz puanlık bir indirim için hiç de yaygın bir destek yoktu." dedi.

Powell, istihdam artışındaki yavaşlamanın önemli bir kısmının daha düşük göç ve daha düşük iş gücüne katılım nedeniyle iş gücü artışındaki gerilemeyi yansıtıyor olabileceğini, yine de iş gücü talebinin zayıfladığını ve son dönemdeki istihdam yaratma hızının işsizlik oranını sabit tutmak için gerekli olan "başa baş" seviyesinin altında göründüğünü anlattı.

Powell, enflasyonun ise son dönemde hızlandığını ve bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell, hizmet sektöründe ise dezenflasyonun devam ettiğinin görüldüğünü aktardı.