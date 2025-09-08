Cuma günü 10.729,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde CHP'de yaşanan gerginliklerin de etkisiyle yüzde 2,38 değer kaybıyla 10.473,33 puanda hareketleniyor.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,74, mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9'u yükselirken 90'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTINDAN ÇİFTE REKOR GELDİ

Uluslararası piyasalarda saat 15.12 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1729, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,26 liradan, euro 48,44 liradan satılıyor. Dolar/TL kuru için bu seviye rekor seviye olarak kaydedildi.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde yüzde 1 artışla 3 bin 622 dolarla rekor kırdı.

Gram altın serbest piyasada 4 bin 805 lirayı test ederken, şu sıralar 4 bin 800 lirada bulunuyor. Bu veri gram altının rekor seviyesi olarak kaydedildi.

Kapalıçarşı'da ise 4 bin 860 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7 bin 928 lirada hareketleniyor.