İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan beri piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü.

İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıkarken, en ciddi hareket kur ve borsa tarafında görüldü.

Geçen haftayı 36,57 seviyesinde tamamlaya dolar/TL, gözaltı haberleri sonrasında resmi rakamlarda 41,53 seviyesine yükselirken, Kapalıçarşı'da ise 42,00 lirayı görerek tarihi zirvesine yerleşti. Aynı saatlerde Euro ise 45 liranın üzerine tırmandı.

NE KADAR DÖVİZ SATTI?

Kurdaki artışı baskılamak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde satışa gitti.

İngiltere’nin saygın ekonomi yayını Financial Times’a göre; TCMB, 19 Mart’ta 12 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Öte yandan TCMB Para Politikası Kurulu perşembe günü takvim dışı toplanma kararı aldı. Gecelik vadede borçlanma faiz oranını 200 baz puan artışla yüzde 46’ya yükseltti.

BORSADA SON DURUM

19 Mart’ta BIST 100 endeksi gözaltı haberlerinin etkisiyle açıldı. Salı günü 10.802’den kapanan endeks, günü yüzde 8,79 kayıpla 9.853,01 puanda kapattı.

Borsa’daki ciddi düşüş haftanın son günü olan 21 Mart’ta da devam etti. Gün içinde 9 bin puanın altını test eden BIST 100 Endeksi yüzde 7,81 düşüşle haftayı 9.044,64 puanda tamamladı.

Bu süreçte borsada 19 ve 21 Mart’ta iki defa devre kesici uygulandı.

Bankacılık endeksinde haftalık düşüş ise yüzde 26'yı aştı. Bu durum son yılların en büyük kayıplarından biri oldu.

RİSK PRİMİ ZİRVEDE

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin risk priminde artış yaşandı. Türkiye’nin beş yıllık CDS oranı 18 Mart’ta 255 seviyesindeydi. Cuma günü ise 328 puana çıktı.

Buna göre, Türkiye’nin risk priminin Mart 2024’teki yerel seçimlerden beri görülen en yüksek seviyeye oldu.