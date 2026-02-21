Ekonomi dünyasının gözü kulağı Washington'dan gelen "tarifelerin iptali" kararındaydı. Kararın açıklanmasıyla birlikte ABD bütçe disiplinine dair endişeler doları zayıflatırken, Fed'in elinin rahatlayacağı beklentisi altın ve gümüşe yaradı. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’ın "piyasa bunu kutluyor" dediği tablo, rakamlara devasa bir hareketlilik olarak yansıdı.

ABD’de Yüksek Mahkeme’nin Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerini hukuksuz bulması, küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. Kararı değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD endekslerinin pozitif seyrettiğini ve dolar endeksinin gerilediğini belirtti. Ancak Eryılmaz, 36 trilyon dolar borcu olan ABD’nin bu gelirlerden vazgeçemeyeceğini ve Trump’ın "yanyol" arayışlarına gireceği konusunda uyardı.

TRUMP'IN GELİR KAPISI KAPANDI MI?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Trump ve ekibinin "MAGA" (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) idealini gerçekleştirmek için ciddi bir finansmana ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. ABD’nin 36 trilyon dolarlık devasa borç yükü altında olduğunu belirten Eryılmaz, "İmalat sanayini küllerinden doğurmak için bu tarifelere ihtiyaçları var. Yüksek Mahkeme’nin bu kararı bir belirsizlik yaratsa da şu an piyasalar bunu kutluyor. İhracatçı şirketlerin önünün açılması ve küresel ticaret hacminin artacağı beklentisi fiyatlamalara olumlu yansıyor" dedi.

FED'İN FAİZ KARARI VE ENFLASYON KISKACI

Tarifelerin iptal edilmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceğine dikkat çeken Eryılmaz, Fed’in elinin rahatlayabileceğini ifade etti:

"Fed, tarifelerin enflasyonu yukarı çekeceği endişesiyle faiz indiriminde direniyordu. Eğer tarifeler kalkarsa, enflasyonist baskı bertaraf edileceği için Fed daha erken ve daha güçlü faiz indirimlerine gidebilir. Bu beklenti doları aşağı çekerken, altın ve gümüşü bir miktar destekliyor."

ALTIN VE GÜMÜŞTE NUR TOPU GİBİ YENİ BELİRSİZLİK

Güvenli liman ihtiyacının tarifelerin kalkmasıyla azalması gerektiğini savunan Eryılmaz, buna rağmen altın ve gümüşteki yükselişin sürdüğüne değindi. Eryılmaz, "Normalde belirsizlik azaldığı için altının baskılanması gerekirdi. Ancak Trump’ın bir sonraki hamlesinin ne olacağı bilinmiyor. Karşımızda 'nur topu gibi' yeni bir belirsizlik var. Ayrıca ABD’den gelen 4. çeyrek büyüme verilerindeki yavaşlama ve enflasyondaki yukarı yönlü seyir, piyasalardaki tedirginliği besliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar Endeksi (DXY) Kan Kaybediyor: Bütçe Açığı Korkusu

Trump'ın "MAGA" planının temel finansman kaynağı olan tarife gelirlerinin sekteye uğraması, doların küresel bazdaki gücünü sarstı.

Hızlı Geri Çekilme: Karar öncesi 98.00 seviyelerinde seyreden Dolar Endeksi (DXY), kararın ardından 97.70 seviyelerine kadar çekilerek günlük bazda %0.30’a yakın değer kaybetti.

ALTIN YENİDEN 5.100 DOLARIN ÜZERİNDE

Güvenli liman altın, karardan en çok etkilenen enstrümanların başında geldi. Tarifelerin kalkmasıyla enflasyonun düşeceği ve Fed’in faiz indirimlerini öne çekeceği beklentisi, ons altını coşturdu.

Ons altın, kritik psikolojik eşik olan 5.000 dolar barajını yıkarak gün içerisinde 5.108 dolar seviyesini test ederek son 10 günün en yüksek seviyesinde.

Ons altındaki düşüş gram altını da etkiledi. Gram altın 7 bin 183 liradan çeyrek altın ise 12 bin 263 liradan satılıyor.

Normal şartlarda belirsizliğin azalmasıyla düşmesi beklenen altın, Trump ekibinin "vazgeçmeyeceğiz" yönündeki sert mesajları nedeniyle yeni bir "belirsizlik fiyatlamasına" girdi ve yükselişini sürdürdü.

GÜMÜŞTE YÜZDE 7'LİK DEV ATAK: HAFTANIN ŞAMPİYONU

Gümüş fiyatları, hem zayıf dolardan hem de küresel ticaretin canlanacağı (imalat sanayi maliyetlerinin düşeceği) beklentisinden çifte destek alarak agresif bir yükseliş sergiledi. Tarifelerin iptal kararı sonrası belirsizlikle birlikte gümüş de son zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş 84,61 dolarda bulunuyor.

İRAN MESELESİ VE PETROL FİYATLARI

Küresel piyasaların İran ile büyük bir savaş ihtimalini henüz fiyatlamadığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki kritik eşiğe dikkat çekti. Petrolün 72 dolar seviyelerinde olduğunu ve olası bir Hürmüz Boğazı kapanmasında 120 dolarların görülebileceğini ifade eden Eryılmaz, şunları söyledi:

"Petrol fiyatlarının artması Trump’ın en son isteyeceği şeydir. Bu nedenle İran konusundaki sert açıklamaların birer 'taka trade' yani pazarlık unsuru olduğunu düşünüyorum. Trump, ABD’nin mevcut ekonomik tablosu nedeniyle çok büyük bir askeri adım atmayacak, muhtemelen sembolik hamlelerle geri adım atacaktır."

2026 ÖNGÖRÜSÜ: "TRUMP'IN EKİBİ DURMAYACAKTIR"

Haberin son bölümünde Trump’ın geçmişteki tarife başarılarına değinen Eryılmaz, bu gelirlerin bütçe açığını finanse etmek ve orta gelirli gruba transfer sağlamak için kullanıldığını hatırlattı. Eryılmaz, "Trump ekibi için zorlu bir gün olsa da önümüzdeki hafta yeni yasa teklifleri veya yetki arayışlarıyla tekrar karşımıza çıkacaklardır. ABD ekonomisi için hayati önemdeki bu finansman kaynağını öylece bırakmayacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.