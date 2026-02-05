Küresel piyasalarda yaşanan türbülans, dünyanın en zenginleri listesini yeniden şekillendirdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, yılbaşından bu yana birçok iş insanının serveti önemli ölçüde azaldı.

Dünya'da yer alan habere göre teknoloji, finans ve sanayi sektörlerinde öne çıkan isimler, milyarlarca dolarlık kayıplarla dikkat çekti. Yılbaşından bu yana serveti en çok azalan zenginler ve kayıp miktarları şöyle:

1- Hasso Plattner (-3,4 milyar dolar)

SAP’ın patronu Hasso Plattner, yılbaşından bu yana servetinden 3,4 milyar dolar kaybetti. Plattner, yaklaşık 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 103’üncü kişisi konumunda bulunuyor.

2- Colin Huang (-3,5 milyar dolar)

Pinduoduo’nun kurucusu Colin Huang’ın serveti yılbaşından bu yana 3,5 milyar dolar azaldı. Huang, 36,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 64’üncü kişisi olarak listede yer alıyor.

3- Lei Jun (-3,7 milyar dolar)

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, yılbaşından bu yana 3,7 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Jun’un serveti 30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve kendisi dünyanın en zengin 81’inci kişisi konumunda.

4- Chen Tianshi (-3,8 milyar dolar)

Cambricon Technologies’in kurucusu Chen Tianshi’nin serveti yılbaşından bu yana 3,8 milyar dolar eridi. Tianshi, 19,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 135’inci sırasında yer alıyor.

5- Stephen Schwarzman (-4,4 milyar dolar)

Blackstone’un kurucu ortağı Stephen Schwarzman, yılbaşından bu yana 4,4 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Schwarzman’ın toplam serveti 48,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

6- Jensen Huang (-5 milyar dolar)

NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang’ın serveti yılbaşından bu yana 5 milyar dolar azaldı. Huang, 149,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 9’uncu kişisi konumunda bulunuyor.

7- Michael Dell (-5,9 milyar dolar)

Dell Technologies’in kurucusu Michael Dell, yılbaşından bu yana servetinden 5,9 milyar dolar kaybetti. Dell, 134,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 14’üncü kişisi olarak listede yer alıyor.

8- Pham Nhat Vuong (-6,4 milyar dolar)

Vingroup’un başkanı Pham Nhat Vuong’un serveti yılbaşından bu yana 6,4 milyar dolar azaldı. Vuong, 23,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 112’nci kişisi konumunda bulunuyor.

9- Adam Foroughi (-7,8 milyar dolar)

AppLovin’in kurucu ortağı Adam Foroughi, yılbaşından bu yana 7,8 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Foroughi’nin serveti 17,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

10- Mukesh Ambani (-9,8 milyar dolar)

Reliance Industries’in patronu Mukesh Ambani, yılbaşından bu yana servetinden 9,8 milyar dolar kaybetti. Ambani, 97,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 18’inci kişisi olarak sıralamada yer aldı.

11- Prajogo Pangestu (-11,7 milyar dolar)

Barito Pacific’in sahibi Prajogo Pangestu’nun serveti yılbaşından bu yana 11,7 milyar dolar azaldı. Pangestu, 34,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 69’uncu kişisi konumunda bulunuyor.

12- Bill Gates (-13,4 milyar dolar)

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yılbaşından bu yana servetinden 13,4 milyar dolar kaybetti. Gates’in toplam serveti 103,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

13- Steve Ballmer (-23 milyar dolar)

Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer, yılbaşından bu yana 23 milyar dolarlık kayıpla dikkat çekti. Ballmer, 145,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 13’üncü kişisi konumunda yer alıyor.

14- Bernard Arnault (-31,1 milyar dolar)

LVMH’nin patronu Bernard Arnault’nun serveti yılbaşından bu yana 31,1 milyar dolar azaldı. Arnault, 176,8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 7’nci kişisi olarak listelendi.

15- Larry Ellison (-39,9 milyar dolar)

Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, yılbaşından bu yana 39,9 milyar dolarlık servet kaybıyla listenin başında yer aldı. Ellison, 207,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 6’ncı kişisi konumunda bulunuyor.