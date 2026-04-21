Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki diplomatik temaslara kilitlendi. İki haftalık ateşkes sürecinin bu hafta sona ermesine kısa bir süre kala, her iki ülkenin de Pakistan’da yeni bir müzakere masasına oturmaya hazırlandığına dair işaretler, enerji fiyatlarındaki baskıyı hafifletti. Hürmüz Boğazı’nda son birkaç gündür tırmanan gerilime rağmen, piyasaların ana gündem maddesi barış görüşmeleri oldu.

PETROL FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Küresel gösterge olan Brent petrolün varil fiyatı salı günü yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybederek 94,97 dolar seviyelerine geriledi.

ABD’nin gösterge fiyatı olan Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise bir önceki güne göre yaklaşık 1 dolarlık düşüşle 86,83 dolar civarında işlem gördü. Analistler, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı, İran ile Umman arasındaki kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat aksaklıklarını yakından takip etmeye devam ediyor.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüşün onsu 78,84 dolara gerilerken altının onsu ise 4.787 dolarda hareketleniyor. Yurt içinde ise gram gümüş 113,58 lirada gram altın ise 6.909 lirada bulunuyor.

BORSALAR GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve diplomatik umutlar, hisse senedi piyasalarına olumlu yansıdı. ABD’de S&P 500 endeks vadeli kontratları, piyasaların açılışı öncesinde sınırlı bir artışa işaret etti.

Enerji ithalatına bağımlı olan Asya piyasalarında ise yükseliş daha belirgindi:

Güney Kore (Kospi) ve Tayvan (Taiex) endeksleri yüzde 2 değer kazandı.

Japonya (Nikkei 225) yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Çin ve Hong Kong borsalarında ise daha yatay bir seyirle hafif artışlar kaydedildi.

Avrupa borsaları ise güne daha temkinli başladı. Bölgenin en büyük şirketlerini takip eden Stoxx 600 endeksi yüzde 0,5 yükselirken; İngiltere’de FTSE 100 ve Almanya’da DAX endeksleri yüzde 0,5'in altında sınırlı kazanımlar elde etti.