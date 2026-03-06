ABD'de Şubat Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı.
ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.
PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?
Beklentinin çok altında gelen istihdam verisi sonrası piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü.
Veri öncesinde 99,28 puanda olan dolar endeksi, verinin ardından 99,16 puana geriledi.
Ons altın kritik veri öncesinde 5 bin 80 dolarda bulunuyordu. Veriden hemen sonra 5 bin 120 dolara yükseldi.
Gram altın veri öncesinde 7 bin 244 lirada bulunuyordu. Veriden hemen sonra 7 bin 265 liraya yükseldi.
Euro/Dolar veri öncesinde 1,1563 seviyesinde bulunuyordu. Veriden sonra 1,1590 seviyesine yükseldi.
Kritik veri öncesinde ons gümüş 82,38 dolarda bulunuyordu. Açıklamadan hemen sonra 83,76 dolara yükseldi.