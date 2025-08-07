Jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirtti. Ayrıca Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı. Ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak. Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

FED’DEN İNDİRİM BEKLENTİLERİ

Diğer yandan ABD’de son açılanan ekonomik verilerin “soğumaya” işaret etmesi üzerine FED’den eylül ayında faiz indirimi beklentileri yüzde 90’a kadar yükseldi. Aralık ayında da ikinci bir indirimin muhtemel olduğu piyasanın beklentisi.

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari da; yavaşlayan ABD ekonomisi karşısında faiz indirimine gitmelerinin söz konusu olabileceğini söyleyerek, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık indirimin makul olabileceğini dile getirdi.

ONS ALTINDA YÖN YUKARI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 357 dolar ile 3 bin 385 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 369 dolardan tamamladı. yeni günde ise sabah seansında 08.17'de 3 bin 378 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 4 bin 381 lira ile 4 bin 431 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 403 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.17'de 4 bin 413 lirada bulunuyor.

DOLAR/TL YENİ REKROLARA KAPI AÇTI

Döviz kurları yeni günde yuları yönlü bir seyir sergiliyor. Dolar/TL kuru son günler gösterdiği performans ile 41 lira seviyesine merdiven dayadı. Dünü 40,61 ile 40,69 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 40,60 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 40,63 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL'de ki yükseliş, 41 lira olan yeni eşiğe kapı araladı.

EURO/TL YÜKSELİŞE DEVAM ETTİ

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Dünü 47,02 ile 47,47 aralığında geçiren ons altın, günü 47,35 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 47,58 seviyesinde yükselişini sürdürüyor.

