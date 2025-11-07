Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıklıyor. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminleri 2025'te yüzde 31 ile yüzde 33'e yükseltildi. 2026 için yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında olacağı tahmin edildi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puana çıktı. Sunumun hemen ardından BİST 100 endeksi ve bankacılık sert kayıplar verirken, dolar/TL kuru rekor tazeledi.

DOLAR/TL REKOR TAZELEDİ

Merkez Bankası'nın sunumun ardından dolar/TL'de rekorlar görüldü. Sabah seansına 42,19 liradan başlayan dolar/TL kuru, sunumun ardından rekor tazeledi. Dolar/TL kararın ardından 42,22 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın kararının ardından borsada düşüşler yaşandı. BİST 100 endeksi 11 bin 82 puandan başladıktan sonra 10 bin 932 puana geriledi.

Bankacılık endeksi de sert düşüşler yaşadı. Sunum öncesinde 15 bin 206 puanda olan bankacılık endeksi yüzde 3'ten fazla düşüş yaşayarak 14 bin 805 puana geriledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.