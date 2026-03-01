ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırısının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Altın ve petrol fiyatlarının haftaya nasıl bir açılış yapacağı yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, Para ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, sözcü.com.tr’ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıldırımtürk, gram altının 8 bin 500 liraya kadar yükselebileceğini belirtirken, petrol fiyatlarında yaşanacak artışın Türkiye’de mart ayı enflasyonunu yukarı çekebileceğini ifade etti.

ETKİ ALANI GENİŞLEDİ

Yıldırımtürk, İsrail’in Amerika’ya yönelik saldırısının ikinci saldırı olduğunu ve birinciden daha etkili olabileceğini söyledi. Olayın etki alanının genişlediğini belirten Yıldırımtürk, İsrail’in dini lideri, Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları liderini öldürmesinin İran’ı daha fazla kızdırdığını ifade etti. Bölge ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik saldırıların da çemberi genişlettiğini ve sürecin kısa sürede bitmeyecek gibi göründüğünü dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ

En büyük endişenin Hürmüz Boğazı’nın kapatılması olduğunu belirten Yıldırımtürk, ABD ile İran arasındaki Cenevre görüşmelerinde olası bir olumsuzluk halinde Hürmüz’ün kapatılması durumunda petrol fiyatlarının yükseleceğinin konuşulduğunu aktardı. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle petrol fiyatlarının sınırlı yükseldiğini ancak yeni haftayla birlikte artışın devam edebileceğini söyledi. Bunun hem dünya ekonomisi hem de Türkiye açısından olumsuz bir gelişme olduğunu vurguladı.

ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSK

Türkiye’nin kuzeyinde ve güneyinde savaş ve gerilim ortamı bulunduğunu belirten Yıldırımtürk, salı günü açıklanacak enflasyon verisinin de önemli olduğunu ifade etti. İstanbul Ticaret Odası’nın perakende fiyat endeksinde yüzde 3 civarında bir enflasyon beklentisi olduğunu aktardı.

ALTINDA SERBEST PİYASA HAREKETİ

Cumartesi günü serbest piyasanın yarım gün açık olduğunu belirten Yıldırımtürk, ons altının 5.280 dolar seviyesinden kapandığını, hafta içine göre yaklaşık 100 dolar daha yüksek kapandığını söyledi. Hafta içinde dış piyasa ile iç piyasa arasındaki kilogram dolar farkının 2.100 hatta 1.900 dolara kadar indiğini, cumartesi günü ise bu farkın yeniden 10.000 dolara çıktığını ifade etti.

24 ayar gram altının ilk etapta 7.600 TL’den açıldığını, gün sonunda 8.000-8.100 lira seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Yıldırımtürk, esas fiyatlamanın pazartesi günü netleşeceğini söyledi.

GRAM ALTIN 8 BİN 500 LİRAYI GÖREBİLİR

Yıldırımtürk, pazartesi günü borsalarda bir miktar geri çekilme beklediğini, özellikle İstanbul Altın Borsası’nda panik satışların görülebileceğini ifade etti. Ons altında 5.280 doların üzerinde bir açılış ve 5.400 dolara kadar yeni bir trend oluşabileceğini, ocak ayında 5.600 dolar seviyesinin görüldüğünü hatırlattı.

İç piyasada dolar/TL’nin Merkez Bankası’nın kontrollü dalgalı kur politikası nedeniyle sınırlı etki yaratacağını, fiyatlamanın daha çok dış piyasa üzerinden yansıyacağını belirtti. Gram altında 8.000 liradan bir açılış olabileceğini, alıcıların güçlü olması halinde 8.500 lira seviyelerinin görülebileceğini söyledi.

FİZİKİ ALTIN TALEBİ VE ARZ

Serbest piyasada fiziki altın talebinin daha çok orta ve uzun vadeli yatırım amacı taşıdığını belirten Yıldırımtürk, kısa vadeli al-sat davranışının sınırlı olduğunu ifade etti. Satışların zayıf kalması halinde iç ve dış piyasa arasındaki farkın fiyatlara hızlı yansıyacağını söyledi.

Dubai üzerinden gelen altın sevkiyatlarında da bölgedeki uçuşların durması nedeniyle aksama yaşanabileceğini, bunun da fiyat farkını artırabileceğini belirtti. 8.000-8.500 lira aralığının görülebileceğini, geri çekilmelerin ise sınırlı kalabileceğini ifade etti.

Gram altının 8.000 liranın üzerinde dengelenmesi halinde çeyrek altının 13.000 lira, yarım altının 26.000 lira ve Cumhuriyet altınının 52.000 lira seviyesinde olabileceğini söyledi.

PETROL VE MART ENFLASYONU

Paritelerde büyük bir hareket beklemediğini belirten Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın döviz rezervleri nedeniyle kurda müdahale imkânı bulunduğunu ancak altına müdahale şansı olmadığını ifade etti. Gelişmelerin en çok petrol fiyatlarına yansıyacağını söyleyen Yıldırımtürk, petrol fiyatındaki artışın akaryakıt fiyatlarını yükselteceğini dile getirdi.

Şubat enflasyonunun yüzde 3 civarında gelmesinin beklendiğini belirten Yıldırımtürk, petrolden kaynaklı fiyat artışlarının mart enflasyonuna yansıyabileceğini, bunun da nisan ayında açıklanacak veriye yansıyacağını söyledi. Bu gelişmelerin vatandaşın parasının değerini korumak için altın talebini destekleyeceğini ifade etti.

Yıldırımtürk, öngörülebilirliğin düşük olduğu bir dönemde olunduğunu belirterek, fiyatların haftaya yükselişle başlayacağını düşündüğünü ve beklentilerinin bu yönde olduğunu söyledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.