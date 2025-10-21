Pizza Hut ve KFC gibi dünyaca ünlü gıda firmalarının sahibi olan Yum! Brands, ocak ayında aldığı sürpriz karar ile Türkiye'deki ortaklığını sonlandırmış ve söz konusu kararın ardından Türkiye'de KFC ve Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda iflas etmişti.



İngiltere'de benzer bir süreç geçiren Pizza Hut'ın franchise şirketi DC London Pie Ltd, yaşadığı mali sorunları gerekçe göstererek iflas ettiğini açıkladı.





68 RESTORAN KAPANACAK



The Sun'da yer alan habere göre, iflas haberinin ardından Yum! Brands, 64 şubenin işletilmesi için dakikalar sonra yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak halihazırdaki 68 restoran zinciri yeni anlaşmaya dahil edilmedi. Bu durum, ülke genelindeki Pizza Hut şubelerinin yarısından fazlasının kapanmasının yanı sıra yaklaşık 1.200 çalışanın işten çıkarılmasına neden olacak.