Zarar açıklayan Domino's Pizza'nın temettüsünü azaltması ve satışların yeni mali yılda daha da hızlı düştüğünü söylemesinin ardından şirket kayba yöneldi.

ŞİRKETİN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARIN ALTINA D Ü ŞT Ü

Hisseler, Sidney'deki erken işlemlerde yüzde 20 düşüşle 15,52 Avustralya dolarından işlem gördü. Görülen bu düşüş, şirketin piyasa değerini 1,46 milyar Avustralya dolarına (948 milyon ABD doları) düşürdü.

83 yaşındaki milyarder Yönetim Kurulu Başkanı Jack Cowin liderliğindeki Domino's, yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da sona eren yılda 3,7 milyon Avustralya doları zarar ettiğini, bir önceki yılki 96 milyon Avustralya doları kârından daha fazla zarar ettiğini açıkladı. Şirket, hissedarlara yaptığı son temettü ödemesini yarıdan fazla azalttı ve maliyetleri düşürüp operasyonları basitleştirdiğini söyledi.

F İYATLAR DA D Ü Ş Ü Ş OLACAK

Cowin, şirketin menü fiyatlarını daha şeffaf hale getirmek ve Domino's franchise sahipleri için şubeleri daha karlı hale getirmek için yüksek fiyatlardan ve yiyecek kuponlarına bağımlılıktan uzaklaşarak daha düşük fiyatlara geçeceğini belirtti.

Cowin, "Açıkça söylemek istiyorum, bu her zamanki gibi bir iş değil. Domino's'un kârlı bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli değişiklikleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.