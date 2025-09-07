Olay, 22 Ağustos 2025 akşamı saat 21:55 civarında East/West Boulevard metro istasyonunda meydana geldi.

Zarutska, kulaklıkları takılı halde telefonuyla ilgilenirken, arkasında oturan 34 yaşındaki evsiz Decarlos Brown tarafından boynundan üç kez bıçaklandı.

Güvenlik kameraları, Brown’un cebinden çıkardığı çakıyı açarak genç kadına saldırdığı anları saniye saniye kaydetti.

Zarutska olay yerinde hayatını kaybederken, Brown kısa süre sonra yakalanarak hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Brown’un daha önce silahlı soygun, tehdit ve hırsızlık gibi birçok suçtan sabıkası olduğu, ayrıca 2025 yılı başında akıl sağlığıyla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi.

Zarutska, 2022 yılında ailesiyle birlikte Ukrayna’nın başkenti Kiev’den kaçarak ABD’ye yerleşmişti.

Sanata ilgi duyan ve veteriner teknisyeni olma hayali kuran genç kadın, Charlotte’ta yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu.

Ailesi, onun “güvenli bir gelecek” umuduyla Amerika’ya geldiğini belirtti.

Bu trajik olay, Charlotte kentinde toplu taşıma güvenliğiyle ilgili ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Şehir Meclisi Üyesi Edwin Peacock, “Güven ve itimat çok kırılgan durumda” diyerek yetkililerden acil önlem talep etti.

Charlotte, ABD genelinde en yüksek şiddet suç oranlarına sahip şehirlerden biri olarak biliniyor; her 1.000 kişiden 7.46’sı şiddet suçuna maruz kalıyor.