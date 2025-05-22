Almanya'nın 1993’te faaliyetlerini yasakladığı ve terör örgütü ilan ettiği terör örgütü PKK, "Berlin barış sürecini desteklemeli. Erdoğan ve Bahçeli bile olumlu karşıladı, PKK yasağının Almanya’daki Kürtler için neden sürdürüldüğü anlaşılmıyor“ diyerek, Almanya’ya dava açtı.

Dava dilekçesinde, PKK yasağının kaldırılması ve Berlin’in barışı teşvik etmesi istendi.

2022 yılında yasağın kaldırılması için Alman hükümetine yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine İdare Mahkemesi’ne gidilirken, konu Berlin’de bir basın toplantısı ile duyuruldu.

OLUMLU SİNYAL OLACAKMIŞ

MAF-DAD adlı bir dernek ile terör örgütü PKK’nın yan kuruluşu Civaka Azad tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında 2022’de PKK yasağının kaldırılması için dilekçe veren avukat Lukas Theune ile Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Sözcüsü Nilüfer Koç ve Sol Parti Milletvekili Ferat Koçak, yasağın kaldırılmasının Kürdistan için olumlu bir sinyal olacağını öne sürdüler.

Terör örgütü PKK adına dilekçe veren Avukat Lukas Theune, “PKK feshedildiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Barış sürecinin başarıya ulaşabilmesi için Kürt hareketinin ve azınlığın örgütlenmesine fırsat vermek üzere Almanya'daki yasağın kaldırılmasının zamanı gelmiştir. Berlin İdare Mahkemesi’ndeki davanın gerekçesi ise uluslararası barış fikrine karşı değil” dedi. Berlin’in, daha önce barış sürecini destekleyeceğini belirttiğini vurgulayan konuşmacılar, bunun artık fiilen gösterilmesi gerektiğini de savundu.

ONLAR OLUMLU KARŞILADI, SİZ DE YAPIN

Sözde Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) adına konuşan sözcü Nilüfer Koçi ise, “Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bile olumlu karşıladı ve ancak PKK yasağının Almanya'daki Kürtler olarak bizim için neden sürdürüldüğü anlaşılamıyor. Berlin barış sürecini desteklemelidir. Buna barış için çalışan herkesin serbest bırakılması da dahildir ” diye konuştu.