RESMI Gazete’de yayımlanan karara göre, 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 emniyet müdürü merkeze çekildi. 17 Mayıs’ta PKK yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için Tunceli’de yürüyüş ve anma programı düzenlendiği dönemde Tunceli Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hakan Duman ise Emniyet Genel Müdürlüğünün emrine verilerek kızağa çekildi.



SKANDAL ANMA İKİNCİ YÖNETİCİYİ DE YEDİ



Duman’ın görevden alınması, anmaya karşı çıkan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun merkeze çekilmesinden beş ay sonra geldi. Duman’ın merkeze alınmasının ardından, Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından “Beraber görev yaptığım, polis müdürlüğünden başka ikinci bir kimliği olmayan, mesleğini hakkıyla yaptığına şahit olduğum Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman’a yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.