İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla fesih kongresi yapıp Irak’ın kuzeyinde sembolik olarak silah yakan PKK, Meclis’teki “Terörsüz Türkiye” komisyonuna alternatif komisyon kurdu. PKK’nın da süreçle ilgili kendi içinde bir “çözüm komisyonu” oluşturduğu belirlendi. Başındaki isim ise dikkat çekti.

GİZLİ TOPLANTILAR YAPTI

30 yıldan bu yana PKK’nın dağ kadrosunda yer alan Filiz Duman adlı teröristin; terör örgütü ile Kandil ve İmralı arasında yürütülen çözüm sürecinde başmüzakereci olduğu öğrenildi. Terörist Duman, uzun yıllar Şam’da Apo’nun sekreteryasında yer aldı. 2013’te yürütülen çözüm sürecinde de kilit rol oynadı. O dönem Kandil’e giden Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan ile gizli toplantılar yaptı. Terör örgütü elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık ile birlikte gazeteci Hasan Cemal’e Kandil’de çözüm süreciyle ilgili röportaj verdi. Duman, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi parlamentosunda Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile PKK’yı temsilen görüştü.

Terörist Filiz Duman, 2013’teki çözüm sürecinde terör örgütü elebaşlarıyla birlikte Hasan Cemal’e röportaj vermişti.

SURİYE-IRAK ARASI MEKİK

İçişleri Bakanlığı’nın 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan kadın teröristin, hem ana omurgasını PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu SDG’de, hem de PKK’da faaliyet gösterdiği, Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında adeta mekik dokuduğu istihbarat birimlerince tespit edildi.