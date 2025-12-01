Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Amed Malazgirt, ajansa Kandil Dağı’ndaki bir sığınakta konuştu.

Malazgirt, Öcalan’ın başlattığı tüm adımların atıldığını belirterek “Başka bir adım atılmayacak” dedi.

Malazgirt, bundan sonra Türk devletini bekleyeceklerini ve iki talepleri bulunduğunu, birincisinin Öcalan’ın serbest bırakılması olduğunu söyledi.

Malazgirt, “Bu olmadan süreç başarılı olamaz. İkincisiyse Türkiye’deki Kürt halkının anayasal ve resmi olarak tanınmasıdır” dedi.

Yine ajansa konuşan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Serda Mazlum Gabar ise “Öcalan içeride olduğu müddetçe Kürt halkının özgür olamayacağını” belirtti.

Terör örgütü PKK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimiyle başlayıp Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısıyla devam eden süreçte bir dizi adımlar attı.

Bir grup PKK’lı 11 Temmuz’da silah bıraktı.

Terör örgütü PKK, 16 Kasım’da da ‘çatışma riski’ nedeniyle Irak’ın kuzeyindeki Zap alanından çekildiğini duyurdu.

Süreç için kurulan 51 üyeli ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’, 18 Kasım’da Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı Adası’na gitme kararı aldı.

AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Parti’li Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan heyet, 24 Kasım’da Öcalan’ı İmralı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Görüşmede ne konuşulduğunun detayları ve görüşme tutanağın paylaşıp paylaşılmayacağı belirsiz. Komisyonun sonraki toplantısı 4 Aralık’ta.