Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Bir yıl geçti. Sözlerinin gereği yerine getirildi mi?” sözlerine yanıt verirken, sürece ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.Bahçeli’nin verdiği sözleri unuttuğunu söyleyen Kalkan, “1 yıl geçti, sözleri yerine getirilmedi. Sadece bir ‘kurucu Önder’ diyerek bizi kandıracağını sanıyor” dedi. Sürecin sonunda yeni bir pişmanlık yasası çıkacağını savunup “Öyle olursa öper misiniz başınıza mı çalarsınız ne yaparsanız yapın” diye küstah çıkış yaptı.

‘YASAL DÜZENLEME YAPILSIN’

Sürecin bu şekilde yürüyemeyeceğini belirten terör örgütü elebaşı şöyle konuştu: “Herkes doğru oturup doğru konuşmalı. Böyle olmaz. Bu biçimde bu iş yürümez. Bir çözüm arayışı yoktur. Bizim yaptıklarımıza karşılık olumlu denecek herhangi bir şey yok. Komisyonu oyalıyorlar, oyalıyorlar, konuşuyor öyle. Ne olacağı hiç belli olmayan bir şey var. Dağ doğura doğura fare doğuracak.” Elebaşı, “Demokratik siyaset stratejisinde ısrarlıyız. Bunun önü açılsın” dedi.

Apo’ya özgürlük istedi

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen Duran Kalkan, “Bu dağda hiçbir savaşçıyı Apo’nun özgürlüğü dışında hiç kimse indiremez. Kimse bizden de öyle bir şey beklemesin, yapamayız” dedi.