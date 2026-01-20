Suriye ordusu Rakka’nın bazı noktalarındaki terör örgütüne ait sembolleri sökerek, PKK’ya ait tüm kalıntıları temizledi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan SDG-YPG’li teröristlerin Şam ordusuna katılma kararı almasıyla birlikte örgütün işgali altındaki Deyrizor, Rakka ve ilçesi Tabka’dan çekilen teröristlerin boşalttığı bölgelere Şam ordusuna bağlı güçler hızlıca yerleşti.

Arap nüfusun ağırlıkta olduğu bu üç yerleşim birimindeki aşiretler bir araya gelerek terör

örgütünü sembolize eden semboller ve Abdullah Öcalan’a ait posterleri indirip kutlama yaptı.

SİVİLLERE ATEŞ AÇTILAR

Terör örgütü PKK ve uzantılarını Rakka’da istemeyen Suriyeliler sokağa çıkarak gösteri yaptı.

Terör örgütüne mensup keskin nişancılar, kentte kontrolün büyük ölçüde sağlanmasını kutlayan sivillere ateş açtı. Saldırılarda, en az 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gösterici gruplardan rahatsız olan terör unsurları, geri çekilirken de araçlarından halka ateş açarak kaçtı. Kadınların tutulduğu bir cezaevine de giren Suriye ordusunun kadın tutsakları ve çocukları serbest bıraktığı öğrenildi