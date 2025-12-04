Terör örgütü YPG'nin siyasi kolu olan PYD'nin liderlerinden Salih Müslim, Türkiye'yi "el altından iş yürütmekle" suçladı. YPG'ye bağlı SDG'nin, üniter Suriye devletine entegrasyonunu ön gören 10 Mart sürecinin tıkandığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Müslim, "kendi aralarında anlaşan Suriye ve Türkiye'nin" YPG kontrolü altındaki bölgeleri oyaladığını ve sürecin sonuçsuz kaldığını öne sürdü.

Bunun yanında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın komisyon görüşmesine değinen Müslim, Şam yönetimini ve Türkiye'yi hedef alarak "demokrasi yoksa entegrasyon da yok" dedi.

'EL ALTINDA İŞ YAPIYORLAR'

Müslim, Türkiye için "El altından işler yapıyor" ifadesini kullandı. PYD lideri "Türkiye ile Şam yönetimi arasında ilişki var ve Şam, Türkiye’nin etkisi altında. Türkiye’nin istediği her şeyi yapıyor" dedi.

İddialarını büyüten Müslim, "Türkiye’ye bağlı gruplar YPG'ye bağlı yönetimin sınırlarında zaman zaman saldırıda bulunuyor" dedi.

PYD lideri, "Bugüne kadar bu gruplar kaldı çünkü Türkiye’den destek alıyorlar. Türkiye farklı adım atıyor, engel çıkarmak istiyor" diye ekledi.

'TÜRKİYE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYOR'

Türkiye'nin, Suriye'de karmaşa çıkarmak istediğini söyleyen PYD lideri, "Bakur'da da kargaşa çıkartıp süreci bozmak istiyorlar. Türkiye içinde sürecin yürümesini istemeyenler var. Gördüğümüz kadarıyla şu anda süreç şahıslar üzerinden gidiyor" diye konuştu.

İsimi de veren Müslim, "Biri Şaraa, biri de Şeybani. Bunlar dışarıdan ilişkilileri var, o yüzden çok çözüm istemiyorlar" dedi.

Türkiye'yi "süreci baltalamakla" suçlayan Müslim, "huzur ve barışın gelmesi de 10 Mart Anlaşması'na bağlı. O yüzden kimse karşıyım diyemez. İçeriden yıkmak istiyorlar, 10 Mart Anlaşması'nı yapmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

'ABD'YE GÖSTERİ' YORUMU

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el Şaraa'nın Türkiye'nin etkisi altında olduğunu söyleyen Müslim, Şaraa'nın ABD'ye oynadığını ve süreci baltaladığını söyledi.

Müslim, "Söz üzerinde birkaç konuda anlaştık. Görünen o ki yumuşama olduğunu gösterip Amerika'ya gidip ‘Bakın, biz YPG ile görüşüyoruz, görüşüp sorunları çözüyoruz’ demek içindi. Gerçekten de Amerika da sorunlar çözülsün istiyor, onların da planı var" diye konuştu.

ABD'nin ne planı olduğuna değinmeyen Müslim, "Çok şey konuşuldu 10 Mart Anlaşması üzerine. Hakan Fidan’ı da oraya götürdüler, o da ‘10 Mart Anlaşması yerine gelmeli’ dedi, konuşmaları yumuşaktı. Ama ondan sonra oradaki sözler orada kaldı, hiçbir adım atılmadı" dedi.

'DEMOKRASİ YOKSA ENTEGRASYON DA YOK'

PKK'ın silah bırakma süreci kapsamında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın sözlerine değinen Müslim,"İstediler ki Öcalan çıkıp ‘Tüm Suriye’yi, tüm Kürtleri feda ediyoruz’ desin. Ama Öcalan bir kez daha ispatladı" dedi.

Müslim, Öcalan'ın "Orada demokratik bir sistem olacak ki entegrasyon olsun. Demokratik sistem olmazsa Suriye’de entegrasyon olmaz." dediğini söyledi.

PYD lideri söyleşinin devamında "Demokratik sistemin inşası Türkiye’ye de etki edecek. Yine demokrasi üzerine duruyor. Demokrasi yoksa entegrasyon da yok. ‘Nerede entegrasyon olacaksa demokrasi içinde olacak’ diyor" diye konuştu.

Söyleşinin sonuna doğru Müslim "Biz de demokrasiyi savunuyoruz ama kafa demokrasi kafası değilse o zaman entegrasyon da zor... Bu sürece de Kürt halkı öncülük yapıyor" dedi.